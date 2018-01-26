Мартин Сундбю: Устюгов является для меня источником мотивации

— Прежде всего, очень странная ситуация, — цитирует Nettavisen Сундбю. — Устюгов состязался против нас на протяжении всей зимы. Я также читал, что Илья Черноусов тоже не поедет. — Устюгов является для меня источником мотивации, и жаль, что его не будет на Играх. Я просто должен относиться к принятым решениям с пониманием и надеяться, что они были приняты на серьезных основаниях. Но в целом эта ситуация очень странная.