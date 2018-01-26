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26 января, источник: ТАСС

Слушание по апелляциям российских лыжников в CAS завершены

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляциям на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх 11 российских лыжников завершены, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Заседание продолжалось более пяти часов.

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди лыжников это: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе лично прибыли на заседание CAS, которое состоялось в пятницу в Женеве.

Ранее в Женеве состоялись слушания по делам российских конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Галины Скибы, Анны Шибановой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Инны Дюбанок, Татьяны Буриной и Анны Щукиной. Вердикт CAS по всем российским спортсменам, как ранее сообщил генеральный секретарь организации Матье Риб, будет вынесен не ранее 30 января.

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