Глава ФЛГР Вяльбе готова поехать на Олимпиаду в качестве зрителя

Об этом она заявила ТАСС.
Международный олимпийский комитет после дисквалификации Олимпийского комитета России опубликовал критерии допуска российских спортсменов и тренеров, которым будут выданы приглашения для участия в Играх в Пхёнчхане. В частности, отмечалось, что их не получат специалисты и члены российской делегации, которые работали с дисквалифицированными за допинговые нарушения спортсменами. По итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, это решение было оспорено в Спортивном арбитражном суде.
«Не знаю, скорее всего, не поеду», — ответила Вяльбе на вопрос, получится ли у нее посетить Игры в качестве главы федерации и главного тренера сборной.
При этом она утвердительно ответила на вопрос, что готова поехать на Олимпиаду в качестве зрителя.
Игры пройдут с 9 по 25 февраля.