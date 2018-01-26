Глава ФЛГР Вяльбе готова поехать на Олимпиаду в качестве зрителя

Международный олимпийский комитет после дисквалификации Олимпийского комитета России опубликовал критерии допуска российских спортсменов и тренеров, которым будут выданы приглашения для участия в Играх в Пхёнчхане. В частности, отмечалось, что их не получат специалисты и члены российской делегации, которые работали с дисквалифицированными за допинговые нарушения спортсменами. По итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, это решение было оспорено в Спортивном арбитражном суде.