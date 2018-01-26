Лыжник Устюгов написал письмо в МОК с просьбой объяснить недопуск на ОИ-2018

Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Устюгов, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

«Направили», — ответила Вяльбе на вопрос, отправлена ли в МОК просьба разъяснить причины недопуска спортсмена.

Ранее аналогичные письма в МОК направили Шипулин и Ан.