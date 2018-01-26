Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Ведущая «Первого канала» станет мамой в третий раз
Фотосессия американской семьи насмешила весь мир
Мелания Трамп в пальто Dolce & Gabbana отправилась в музей
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит2
Динамо Р2
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Эйбар
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. КХЛ
27.01
Куньлунь
Амур
Все события
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
«Спартак» и Максимович: аренда на 13 матчей
Опубликованы правила поведения для российских спортсменов на ОИ
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
18Самый грустный хет-трик «Спартака»
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
15:21 (мск), источник: ТАСС

Крюков: CAS допрашивал российских лыжников на основе показаний Родченкова

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) во время слушания по апелляциям российских лыжников на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх допрашивал спортсменов на основе показаний информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Об этом журналистам рассказал российский лыжник Никита Крюков.

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди лыжников это: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе лично прибыли на заседание CAS, которое проходит в пятницу в Женеве.

«Будем надеяться, что дождливая погода — это хорошая примета. Выходим биться за правду, поэтому настроение боевое. Арбитраж не давит на нас, вопросы были касательно обвинений со стороны Родченкова, все в пределах этих показаний. Надеемся на справедливое решение, потому что мы правы, будем верить, что нас оправдают», — сказал Крюков.

«Стратегия у адвокатов, нам задают вопросы, мы на них отвечаем, можем добавить что-то от себя. Самое обидное, если нас не услышат. Сейчас рано что-то говорить, давайте дождемся решения, а уже потом будем говорить о его справедливости», — заключил спортсмен.

Также о ходе слушаний рассказал другой российский лыжник Александр Легков. «Не могу ничего нового сообщить, мне не с чем сравнивать. Было много разных вопросов — кто как сдавал допинг, кто как банки закрывал», — сказал спортсмен.

Ранее в Женеве состоялись слушания по делам российских конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева, саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, хоккеисток Галины Скибы, Анны Шибановой, Екатерины Пашкевич, Инны Дюбанок, Екатерины Смоленцевой, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Лебедевой. Вердикт CAS по всем российским спортсменам будет вынесен не ранее 30 января.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Четыре золота, два десятка медалей: что ждет Россию в Пхенчхане
Погребняк прокомментировал расторжение контракта с «Динамо»
«Спартак» и Максимович: аренда на 13 матчей
Опубликованы правила поведения для российских спортсменов на ОИ
Вольфганг Пихлер: Мне повезло, но решения по россиянам абсурдны
РФС подал жалобу в ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии
МОК: Не можем комментировать отдельные случаи недопуска россиян
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото) Актриса появилась на публике в просторном наряде.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь