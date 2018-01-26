Крюков: CAS допрашивал российских лыжников на основе показаний Родченкова

Об этом журналистам рассказал российский лыжник Никита Крюков.

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди лыжников это: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе лично прибыли на заседание CAS, которое проходит в пятницу в Женеве.

«Будем надеяться, что дождливая погода — это хорошая примета. Выходим биться за правду, поэтому настроение боевое. Арбитраж не давит на нас, вопросы были касательно обвинений со стороны Родченкова, все в пределах этих показаний. Надеемся на справедливое решение, потому что мы правы, будем верить, что нас оправдают», — сказал Крюков.

«Стратегия у адвокатов, нам задают вопросы, мы на них отвечаем, можем добавить что-то от себя. Самое обидное, если нас не услышат. Сейчас рано что-то говорить, давайте дождемся решения, а уже потом будем говорить о его справедливости», — заключил спортсмен.

Также о ходе слушаний рассказал другой российский лыжник Александр Легков. «Не могу ничего нового сообщить, мне не с чем сравнивать. Было много разных вопросов — кто как сдавал допинг, кто как банки закрывал», — сказал спортсмен.