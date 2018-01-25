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12:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лыжники Япаров, Гафаров и Волженцев не получили приглашений МОК

Стали известны фамилии еще трех российских лыжников, которые не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Источник: Спорт-Экспресс

Это Дмитрий Япаров, Антон Гафаров и Станислав Волженцев. Все трое принимали участие в Играх-2014 в Сочи. Япаров стал там серебряным призером в составе эстафеты, Гафаров и Волженцев наград не завоевали. На недавнем этапе Кубка мира в Планице Гафаров стал 11-м в спринте;.

Напомним, ранее МОК также не выдал приглашения для участия в Играх лидеру нашей лыжной сборной Сергею Устюгову. Еще большое число лыжников были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх и теперь оспаривают это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. (Дмитрий СОМОВ).

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