Лыжники Япаров, Гафаров и Волженцев не получили приглашений МОК

Это Дмитрий Япаров, Антон Гафаров и Станислав Волженцев. Все трое принимали участие в Играх-2014 в Сочи. Япаров стал там серебряным призером в составе эстафеты, Гафаров и Волженцев наград не завоевали. На недавнем этапе Кубка мира в Планице Гафаров стал 11-м в спринте;.