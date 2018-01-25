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10:07 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский фристайлист рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пхенчхане

Казахстанский фристайлист Павел Колмаков рассказал о подготовке к зимним Играм в Пхенчхане и поделился впечатлениями об олимпийской форме национальной сборной.

— Павел, здравствуйте. Как идет подготовка к Олимпиаде?

— Подготовка идет полным ходом. Сегодня утром прилетели с Кубка мира. Со здоровьем неплохо, было неприятное падение на официальной тренировке в США, но уже почти восстановился.

— В Пхенчхане ранее выступали?

— Выступал там в прошлом году на Кубке мира. Трасса была в отличном состоянии.

— Успели оценить олимпийскую форму?

— Форма очень понравилась. Думаю, у нас будет одна из самых красивых форм на Олимпийских играх.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 25-е февраля.

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