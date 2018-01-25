Шипулин примет участие в лыжном марафоне «Марчалонга» в Италии 28 января

Также отмечается, что Шипулин и ряд членов сборной России по лыжным гонкам подали заявку на участие в 35-м лыжном марафоне «Европа-Азия», который пройдет 24 февраля в Екатеринбурге.

Помимо Шипулина, на марафон «Марчалонга» заявлены биатлонистка Ольга Подчуфарова, ранее объявившая о приостановлении карьеры из-за проблем со здоровьем, лыжники Илья Черноусов, Ермил Вокуев, Евгений Дементьев, Никита Ступак и другие.

Во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Шипулина.