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19:40 (мск), источник: Sports.kz

Олимпиада в Пхёнчхане станет четвертой в карьере Полторанина

16 дней осталось до главного старта четырехлетия — Олимпийских игр в Пхёнчхане. Алексей Полторанин, который блестяще выступает на этапах Кубка мира по лыжным гонкам — основной претендент на медали.

Алексей Полторанин единственный спортсмен из мужской сборной, который первым завоевал лицензию на игры в Пхёнчхан. Для опытного лыжника олимпийский сезон складывается очень успешно.

Александр Ткачук, государственный тренер по лыжным гонкам:

— Его база дислокации в Эстонии, а готовится он в Европе, в Скандинавии, в разных странах. В принципе, в этом году он готовился вместе с нашей командой. Несколько было сборов, где он проводил недельный цикл отдельно. А так все это время мы вместе.

Полторанин считается приемником олимпийского чемпиона Владимира Смирнова. На играх в Ванкувере в командном спринте он был так близок к победе. Лыжник также выступал на Олимпиаде в Сочи. Сейчас он находится на пике своей формы. Алексей удачно выступил в традиционной многодневке «Тур де Ски», заняв 4 место в общем зачете. А в словенском городе Планице на этапе Кубка мира в индивидуальной гонке на 15 километров он стал первым.

Алексей Полторанин, член сборной РК по лыжным гонкам:

— Да, конечно для этого и выходим на старт, чтобы каждый раз, как в последний. Самая главная награда давно уже со мной. А сейчас хотелось бы за медали бороться.

Для Алексея эта Олимпиада станет четвертой в его карьере, а вот его жена, биатлонистка Ольга Полторанина, если попадет в команду, то поедет на игры впервые. К слову сказать, супружеская пара летом вместе проводила сбор в Эстонии, а также в Риддере.

Ольга Полторанина, член сборной РК по биатлону:

— Конечно, я бы хотела мужа поддержать, покричать, поболеть и ему бы, наверное, было бы приятно. И быстрее бы, наверное, побежал, еще быстрее будет бежать.

У Алексея Полторанина отличные результаты на этапах Кубка мира, «Тур де Ски». Эти гонки ему удавались лучше всего. А вот на Олимпиадах спортсмену не хватало везения. Сейчас все надеются, что звезды сойдутся, и Алексей наконец-то покорит Олимпийскую вершину.

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