Олимпиада в Пхёнчхане станет четвертой в карьере Полторанина

Алексей Полторанин единственный спортсмен из мужской сборной, который первым завоевал лицензию на игры в Пхёнчхан. Для опытного лыжника олимпийский сезон складывается очень успешно.
Александр Ткачук, государственный тренер по лыжным гонкам:
— Его база дислокации в Эстонии, а готовится он в Европе, в Скандинавии, в разных странах. В принципе, в этом году он готовился вместе с нашей командой. Несколько было сборов, где он проводил недельный цикл отдельно. А так все это время мы вместе.
Полторанин считается приемником олимпийского чемпиона Владимира Смирнова. На играх в Ванкувере в командном спринте он был так близок к победе. Лыжник также выступал на Олимпиаде в Сочи. Сейчас он находится на пике своей формы. Алексей удачно выступил в традиционной многодневке «Тур де Ски», заняв 4 место в общем зачете. А в словенском городе Планице на этапе Кубка мира в индивидуальной гонке на 15 километров он стал первым.
Алексей Полторанин, член сборной РК по лыжным гонкам:
— Да, конечно для этого и выходим на старт, чтобы каждый раз, как в последний. Самая главная награда давно уже со мной. А сейчас хотелось бы за медали бороться.
Для Алексея эта Олимпиада станет четвертой в его карьере, а вот его жена, биатлонистка Ольга Полторанина, если попадет в команду, то поедет на игры впервые. К слову сказать, супружеская пара летом вместе проводила сбор в Эстонии, а также в Риддере.
Ольга Полторанина, член сборной РК по биатлону:
— Конечно, я бы хотела мужа поддержать, покричать, поболеть и ему бы, наверное, было бы приятно. И быстрее бы, наверное, побежал, еще быстрее будет бежать.
У Алексея Полторанина отличные результаты на этапах Кубка мира, «Тур де Ски». Эти гонки ему удавались лучше всего. А вот на Олимпиадах спортсмену не хватало везения. Сейчас все надеются, что звезды сойдутся, и Алексей наконец-то покорит Олимпийскую вершину.