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01:10 (мск), источник: Р-Спорт

Австрийский горнолыжник Хиршер победил в слаломе на этапе КМ в Шладминге

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер победил в слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге (Австрия).

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Хиршер стал первым со временем 1 минута 43,56 секунды. Второе место занял норвежец Хенрик Кристофферсен (1.43,95), третье — швейцарец Даниэль Юле (1.45.69).

Россиянин Александр Хорошилов не смог завершить вторую попытку, Павел Трихичев выбыл после первой попытки.

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