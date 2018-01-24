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Австрийский горнолыжник Хиршер победил в слаломе на этапе КМ в Шладминге
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер победил в слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге (Австрия).
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер победил в слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге (Австрия).
Во вторник Хиршер стал первым со временем 1 минута 43,56 секунды. Второе место занял норвежец Хенрик Кристофферсен (1.43,95), третье — швейцарец Даниэль Юле (1.45.69).
Россиянин Александр Хорошилов не смог завершить вторую попытку, Павел Трихичев выбыл после первой попытки.