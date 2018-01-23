Российские прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы предварительно допущены к ОИ-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков проинформировал, что Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент решил не приглашать на Игры-2018 ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов.

«Мы определились с составом наших команд на Олимпийские игры. В прыжках на лыжах с трамплина у нас по четыре квоты у мужчин и женщин и две квоты в двоеборье. Все получили первичное одобрение, надеюсь, все окажутся в финальном списке приглашенных для участия на Играх и достойно представят нашу страну. Если бы нашим спортсменам не дали приглашения, Международная федерация лыжного спорта отнеслась бы к этому крайне негативно, потому что наши спортсмены регулярно выступают во всех дисциплинах», — заявил Дубровский.

В состав мужской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина вошли Евгений Климов, Алексей Ромашов, Павел Корнилов и Михаил Назаров, в состав женской — Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова и Александра Кустова. В соревнования двоеборцев примут участие Эрнест Яхин и Вячеслав Барков.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.