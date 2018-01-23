Российские прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы предварительно допущены к ОИ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Елена Захарова продемонстрировала фигуру после родов
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Поклонники обсуждают худобу Виктории Дайнеко
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Виннипег Джетс5
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс6
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс6
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс6
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз0
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз6
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс4
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ2
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
21:00
Лацио
Удинезе
Хоккей. КХЛ
23.01
Ак Барс6
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
23.01
Сочи1
Витязь2
Все события
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Сборная России по футболу узнает соперников по Лиге наций
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Первые дома по реновации готовят для заселения
Фоторепортажи
12«Реал» с «Барсой» устроили разгромы и другие события выходных
10Король Хавьер и прорыв новых русских
23 января, источник: ТАСС

Российские прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы предварительно допущены к ОИ-2018

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы получили предварительные приглашения для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков проинформировал, что Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент решил не приглашать на Игры-2018 ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов.

«Мы определились с составом наших команд на Олимпийские игры. В прыжках на лыжах с трамплина у нас по четыре квоты у мужчин и женщин и две квоты в двоеборье. Все получили первичное одобрение, надеюсь, все окажутся в финальном списке приглашенных для участия на Играх и достойно представят нашу страну. Если бы нашим спортсменам не дали приглашения, Международная федерация лыжного спорта отнеслась бы к этому крайне негативно, потому что наши спортсмены регулярно выступают во всех дисциплинах», — заявил Дубровский.

В состав мужской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина вошли Евгений Климов, Алексей Ромашов, Павел Корнилов и Михаил Назаров, в состав женской — Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова и Александра Кустова. В соревнования двоеборцев примут участие Эрнест Яхин и Вячеслав Барков.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

 Родченков дал суду показания по видеосвязи, но лица его никто не видел
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Сборная России по футболу узнает соперников по Лиге наций
Слушания по делам российских скелетонистов длились более 5 часов
У «Зенита» будет свой Эдер? Обзор трансферных слухов в РФПЛ
Российские биатлонисты стартуют на чемпионате Европы в Италии
Хоккеисты «Ак Барса» забросили 6 шайб в победном матче с ЦСКА
«Я разочарован в олимпийском движении»: Устюгов — о решении МОК
Новости
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
28 очень теплых шарфов: от классики до роскоши В морозные дни красивые аксессуары – чуть ли не единственный способ рассказать миру о своем модном «я»
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь