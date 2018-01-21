Четыре российских лыжника попали в десятку лучших в гонке на 15 км на этапе КМ

Лучшим из россиян стал Иван Кириллов, занявший пятое место и проигравший победителю 56,5 секунды. Станислав Волженцев показал шестой результат (+57,8), Андрей Ларьков — восьмой (+1.02,2), Андрей Собакарев — девятый (+1.03,4), Сергей Турышев — 12-й (+1.16,5), Алексей Виценко — 19-й (+1.35,0), Дмитрий Жапаров — 35-й (+2.32,3). На этом этапе не выступали лидеры российской команды Сергей Устюгов и Александр Большунов. Для 21-летнего Кириллова этот результат стал лучшим в карьере.