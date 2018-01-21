Какая медаль на Олимпиаде-2018 может быть по зубам Рейхерду
Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд, в субботу взявший пятую медаль в нынешнем Кубке мира, может впервые в карьере войти в тройку призеров общего зачета нынешних соревнований.
Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд, в субботу взявший пятую медаль в нынешнем Кубке мира, может впервые в карьере войти в тройку призеров общего зачета нынешних соревнований.
«Бронза» Рейхерда на пятом этапе Кубка мира 20 августа в канадском Тембланте немного даже разочаровала: казахстанец за предыдущие четыре этапа приучил всех к тому, что в
Но пятый этап в Канаде вообще вышел нетипичным: канадец Микаэль Кингсберри привычно первенствовал в квалификации и предварительном финале. А в
Хоришима в Тембланте наглядно всем показал, что обыгрывать Кингсберри можно, постепенно добавляя с каждым заездом и максимально сконцентрировавшись на
Для Рейхерда 88,44 балла в Тембланте, кстати, пока лучший результат в
Это означает одно — Рейхерд может прогрессировать и дальше, наращивая личные показатели. Сейчас в Кубке мира наступает перерыв, связанный с Олимпиадой в Пхенчхане, на которой Рейхерду вполне по силам взять медаль любого достоинства: основные
Даже Кингсберри пал в битве при Тембланте с японским соперником. А после Пхенчхана останется всего три этапа КМ, один из которых — в японском Тазавако, будет состоять из двух соревновательных дней, 3 и 4 марта.
Рейхерду при нынешнем разрыве в таблице общего зачета (он второй с 420 очками при отставании от Кингсберри на 260 баллов и при отрыве от идущего третьим австралийца Мэтта Грехема на 116 очков) достаточно в Тазавако в один из двух соревновательных дней подняться на пьедестал, чтобы гарантировать себе место в тройке. Особенно если преследователи (Грехем, в частности), продолжат допускать осечки. Рейхерд до сих пор лучший результат в генеральной квалификации могула показывал десять лет назад, по результатам сезона 2007/08 годов, когда он был десятым.
Теперь ему «светит» место в тройке генерале, причем все в его руках, а не зависит от соперников: такого расклада у казахстанских «зимников» на Кубках мира по различным видам спорта уже давно не было по истечении половины турнира.
У казахстанки же Юлии Галышевой в женском могуле расклад не такой удобный — она также взяла в Тембланте «бронзу», но в генеральной квалификации она пока — пятая с 308 баллами. Лидирует в генеральной квалификации у женщин американка Джайлин Кауф (436 очков), второй идет канадка Энди Нод (385 баллов), третьей — француженка Перрин Лаффонт.
От третьего места Галышева отстает на 64 очка, от четвертого, на котором расположилась австралийка Бриттани Кокс — всего на 34 балла. Между тем, четвертое место в общем зачете — это пока лучший результат Галышевой в Кубках мира, занятое ею в сезоне 2015−16 годов. На улучшение этого результата у нее остается три постолимпийских мартовских этапа, но в любом случае девять медалей за пять этапов Кубка мира, которые казахстанцы уже взяли в этом сезоне, пока является рекордом для нашей страны в могуле.