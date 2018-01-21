Какая медаль на Олимпиаде-2018 может быть по зубам Рейхерду

«Бронза» Рейхерда на пятом этапе Кубка мира 20 августа в канадском Тембланте немного даже разочаровала: казахстанец за предыдущие четыре этапа приучил всех к тому, что в гранд-финалах (каждый соревновательный день на этапах КМ включает в себя три заезда: квалификационный, предварительный финал и гранд-финал) он неизменно оказывается вторым. По итогам каждого (!) этапа — прежде казахстанские могулисты таким медальным постоянством похвастаться не могли.

Но пятый этап в Канаде вообще вышел нетипичным: канадец Микаэль Кингсберри привычно первенствовал в квалификации и предварительном финале. А в гранд-финале его сенсационно обставил японец Икума Хоришима. Став первым могулистом в нынешнем розыгрыше Кубка мира, кому удалось разорвать монополию канадца на «золото». При этом обойти Кингсберри в общем зачете (из семи заездов в рамках пяти этапов Кубка он выиграл шесть) вряд ли кому-то удастся. Хотя…

Хоришима в Тембланте наглядно всем показал, что обыгрывать Кингсберри можно, постепенно добавляя с каждым заездом и максимально сконцентрировавшись на гранд-финале (в квалификации представитель Страны Восходящего Солнца был третьим с 87,05 балла, в предварительном финале — вторым с 90,83 балла, победу одержал с 93,88 балла). У Рейхерда на этом этапе, на котором Кингсберри дал слабину, получилась синусоида — 87,75 балла в квалификации, а потом 87,30 балла — в предварительном финале. И потом шаг за 88 баллов — в гранд-финале.

Для Рейхерда 88,44 балла в Тембланте, кстати, пока лучший результат в гранд-финалах. Парадоксально, но четыре свои «серебра» на других этапах кубка мира в нынешнем сезоне он взял с меньшими показателями — в финском курорте Рука в декабре ему хватило для второго места 85,11 балла, в китайском Тайву в том же декабре — 84,92 балла. В Калгари в январе этого года серебро досталось Рейхерду благодаря 86,43 балла в активе. На предыдущем этапе в американском Дир Велли казахстанец был вторым с результатом 83,66 балла, и вот теперь — шаг за 88 баллов.

Это означает одно — Рейхерд может прогрессировать и дальше, наращивая личные показатели. Сейчас в Кубке мира наступает перерыв, связанный с Олимпиадой в Пхенчхане, на которой Рейхерду вполне по силам взять медаль любого достоинства: основные соперники-то будут те же, что и в Кубке мира — и среди них непобежденных не осталось.

Даже Кингсберри пал в битве при Тембланте с японским соперником. А после Пхенчхана останется всего три этапа КМ, один из которых — в японском Тазавако, будет состоять из двух соревновательных дней, 3 и 4 марта.

Рейхерду при нынешнем разрыве в таблице общего зачета (он второй с 420 очками при отставании от Кингсберри на 260 баллов и при отрыве от идущего третьим австралийца Мэтта Грехема на 116 очков) достаточно в Тазавако в один из двух соревновательных дней подняться на пьедестал, чтобы гарантировать себе место в тройке. Особенно если преследователи (Грехем, в частности), продолжат допускать осечки. Рейхерд до сих пор лучший результат в генеральной квалификации могула показывал десять лет назад, по результатам сезона 2007/08 годов, когда он был десятым.

Теперь ему «светит» место в тройке генерале, причем все в его руках, а не зависит от соперников: такого расклада у казахстанских «зимников» на Кубках мира по различным видам спорта уже давно не было по истечении половины турнира.

У казахстанки же Юлии Галышевой в женском могуле расклад не такой удобный — она также взяла в Тембланте «бронзу», но в генеральной квалификации она пока — пятая с 308 баллами. Лидирует в генеральной квалификации у женщин американка Джайлин Кауф (436 очков), второй идет канадка Энди Нод (385 баллов), третьей — француженка Перрин Лаффонт.