Тонганец, несший флаг сборной на открытии ОИ-2016, отобрался на Игры-2018 в лыжных гонках

Об этом сообщает телеканал Eurosport.

Тауфатофуа, который ранее выступал в тхэквондо, стал знаменитым после церемонии открытия Игр-2016. Он вышел на парад атлетов с голым и намасленным торсом, чем запомнился всем болельщикам и журналистам. В Бразилии он проиграл в своем первом поединке, а в декабре 2016 года спортсмен объявил, что решил перейти в лыжные гонки, хотя ранее никогда не занимался этим видом спорта.

Спортсмену удалось выполнить квалификационный норматив в субботу в своей последней гонке в Исландии, всего за 24 часа до дедлайна. Ему даже пришлось несколько часов добираться до города Исафьордюр в метель, чтобы принять участие в этих соревнованиях. Тауфатофуа стал первым в истории спортсменом из Тонги, который выступит на летних и зимних Олимпийских играх.