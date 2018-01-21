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10:43 (мск), источник: ТАСС

Тонганец, несший флаг сборной на открытии ОИ-2016, отобрался на Игры-2018 в лыжных гонках

ТАСС, 21 января. Спортсмен из Тонги Пита Тауфатофуа, который был знаменосцем свой страны на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2016 года в Рио- де-Жанейро, отобрался на зимние Игры-2018 в Пхёнчхане в лыжных гонках.

Об этом сообщает телеканал Eurosport.

Тауфатофуа, который ранее выступал в тхэквондо, стал знаменитым после церемонии открытия Игр-2016. Он вышел на парад атлетов с голым и намасленным торсом, чем запомнился всем болельщикам и журналистам. В Бразилии он проиграл в своем первом поединке, а в декабре 2016 года спортсмен объявил, что решил перейти в лыжные гонки, хотя ранее никогда не занимался этим видом спорта.

Спортсмену удалось выполнить квалификационный норматив в субботу в своей последней гонке в Исландии, всего за 24 часа до дедлайна. Ему даже пришлось несколько часов добираться до города Исафьордюр в метель, чтобы принять участие в этих соревнованиях. Тауфатофуа стал первым в истории спортсменом из Тонги, который выступит на летних и зимних Олимпийских играх.

«После Рио я решил найти самым сложный из возможных видов спорта, потому что мне был нужен новый вызов. Нужно было бросить своему организму серьезный вызов, задачей было сделать это за один год. И нам это удалось!» — рассказал 34-летний Тауфатофуа.

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