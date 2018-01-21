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10:33 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в США

ТАСС, 21 января. Российский фристайлист Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. В большом финале он показал результат 128,51 балла.

Вторым стал белорус Антон Кушнир (126,50), третьим — японец Наоя Табара (119,46).

Россиянин Кирилл Самородов занял пятое место, Илья Буров — 14-е, Станислав Никитин — 26-е, Павел Кротов — 27-е.

В женских соревнованиях по лыжной акробатике победу одержала китаянка Сюй Мэнтао (112,99). Второй стала австралийка Лидия Лассила (93,76), третьей — ее соотечественница Лора Пил (93,76).

Лучшая из россиянок Вероника Корсунова заняла восьмое место.

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