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Россиянин Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в США
ТАСС, 21 января. Российский фристайлист Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в американском
ТАСС, 21 января. Российский фристайлист Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в американском
Вторым стал белорус Антон Кушнир (126,50), третьим — японец Наоя Табара (119,46).
Россиянин Кирилл Самородов занял пятое место, Илья Буров — 14-е, Станислав Никитин — 26-е, Павел Кротов — 27-е.
В женских соревнованиях по лыжной акробатике победу одержала китаянка Сюй Мэнтао (112,99). Второй стала австралийка Лидия Лассила (93,76), третьей — ее соотечественница Лора Пил (93,76).
Лучшая из россиянок Вероника Корсунова заняла восьмое место.