Российский лыжник Ретивых занял шестое место в спринте на этапе КМ в Словении

Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, который показал время 3 минуты 27,35 секунды. 21-летний Клэбо выиграл восьмую гонку в текущем розыгрыше Кубка мира. Вторым финишировал его соотечественник Эмиль Иверсен (отставание 0,62 секунды). Третьим стал швед Теодор Петерсон (+8,14).

Ретивых проиграл победителю 27,08 секунды. Российские лыжники Антон Гафаров, Александр Панжинский и Иван Кириллов не смогли пробиться в финальный забег. Кириллов не смог выйти в полуфинал, а Панжинский и Гафаров — в финал, заняв пятые и шестые места соответственно во втором полуфинале.