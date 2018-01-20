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Белоруска Анна Гуськова заняла второе место на этапе КМ по фристайлу в США
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Гуськова заняла второе место на этапе Кубка мира по фристайлу в американском
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Гуськова заняла второе место на этапе Кубка мира по фристайлу в американском
Победительницей с суммой баллов 99,75 стала австралийка Лидия Лассила. Анна Гуськова заработала 95,55 балла. Две другие белоруски не вышли в суперфинал. Александра Романовская расположилась на 13-й позиции, Алла Цупер заняла 18-е место.
Серебряная награда позволила Анне Гуськовой возглавить общий зачет Кубка мира — 311 очков, у китаянки Ксю Ментао вторая позиция — 305 очков. Четвертое место в генеральной квалификации у Александры Романовской.