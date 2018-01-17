FIS в сентябре-декабре 2017 года провела 277 допинг-тестов российских спортсменов

За четыре месяца российские спортсмены сдали больше всех тестов. В сентябре россияне были проверены 95 раз, октябре — 41, ноябре — 81, декабре — 59. Норвежцы были проверены 133 раза (16 — в сентябре, 47 — октябре, 21 — ноябре, 49 — декабре), швейцарцы — 62 (7, 25, 5, 24).

Эти проверки на допинг проводятся в рамках совместной программы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) по допинг-тестированию перед Олимпийскими играми. В релизе отмечается, что FIS приветствует эту инициативу и работает в тесном сотрудничестве с национальными антидопинговыми агентствами.