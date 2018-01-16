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01:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Нортуг может быть включён в состав сборной Норвегии на ОИ тренерским решением

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус заявил, что двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира Петер Нортуг может быть включён в состав олимпийской сборной Норвегии тренерским решением.

Источник: РИА "Новости"

«Планица — последняя возможность для Петтера квалифицироваться на Олимпиаду. А иначе мы можем ввести его в команду тренерским решением. Тогда путь к Играм будет длиннее. Мы надеемся, что он сможет выступить в Планице. Желаем ему проявить себя и доказать, что ему необходимо поехать на Олимпиаду. Пока в этом нет уверенности. Он всё ещё простужен.

В Планице он должен попасть на подиум. Но нам также нужно посмотреть, как выступят другие норвежские лыжники, и сделать выводы. После Планицы уже больше не будет гонок, чтобы отобраться в команду. Тогда остаётся только тренерское решение. Не стану этого исключать. Если он покажет улучшение формы, то у Норвегии есть возможность выставить 12 лыжников. Так что мы не будем закрывать для него эту дверь, — приводит слова Лефсуса VG.

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