Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
5 российских летающих лыжниц преодолели квалификацию на этапе КМ в Саппоро
В Саппоро (Япония) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
В Саппоро (Япония) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
По итогам квалификации в основной раунд соревнований пробились все пять представительниц России. Ирина Аввакумова продемонстрировала 11-й результат (104,6 балла), Софья Тихонова — 15-й (99,6), Александра Кустова — 20-й (96,5), Анастасия Баранникова — 29-й (90,0), Ксения Каблукова — 37-й (84,1).
Лучшей в квалификации стала хозяйка соревнований Сара Таканаси (126,3). Второе место заняла немка Катарина Альтхаус (123,2), третье — норвежка Марен Лундбю (121,6).