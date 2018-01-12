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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

5 российских летающих лыжниц преодолели квалификацию на этапе КМ в Саппоро

В Саппоро (Япония) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.

По итогам квалификации в основной раунд соревнований пробились все пять представительниц России. Ирина Аввакумова продемонстрировала 11-й результат (104,6 балла), Софья Тихонова — 15-й (99,6), Александра Кустова — 20-й (96,5), Анастасия Баранникова — 29-й (90,0), Ксения Каблукова — 37-й (84,1).

Лучшей в квалификации стала хозяйка соревнований Сара Таканаси (126,3). Второе место заняла немка Катарина Альтхаус (123,2), третье — норвежка Марен Лундбю (121,6).

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