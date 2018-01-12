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13:04 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Устюгов возобновил тренировки после травмы

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 12 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов возобновил тренировки после травмы спины, перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане он выступит на одном этапе Кубка мира — в австрийском Зеефельде.

Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

Спину Устюгов повредил 4 января, участвуя в ежегодной многодневной гонке «Тур де Ски». Травма не позволила спортсмену защитить титул победителя турнира. Он отказался от участия в заключительном этапе, который прошел в Валь-ди- Фьемме (Италия).

«В Зеефельде он выступит и в спринте, и в дистанционной гонке. Вчера он провел первую лыжную тренировку. С каждым днем он чувствует себя лучше, но нужно еще время», — сказал Крамер.

В понедельник Устюгов прошел обследование, которое не выявило у него серьезных повреждений. Несмотря на это, он пропустит предстоящие этапы Кубка мира в немецком Дрездене и в словенской Планице. Этап Кубка мира в Зеефельде пройдет с 27 по 28 января, в программе соревнований личный спринт и индивидуальная гонка.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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