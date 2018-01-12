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Казахстанский могулист Рейхерд взял «серебро» на этапе Кубка мира
Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд стал вторым на этапе Кубка мира в американском Дир Валли, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд стал вторым на этапе Кубка мира в американском Дир Валли, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рейхерд набрал 83,66 балла, уступив канадцу Микаэлю Кингсбери, результат которого 88,80. Третий результат показал австралиец Мэтт Грем — 82.37.
Напомним, ранее Рейхер стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде, причем тогда призовые места распределились таким же образом.