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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский могулист Рейхерд взял «серебро» на этапе Кубка мира

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд стал вторым на этапе Кубка мира в американском Дир Валли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рейхерд набрал 83,66 балла, уступив канадцу Микаэлю Кингсбери, результат которого 88,80. Третий результат показал австралиец Мэтт Грем — 82.37.

Напомним, ранее Рейхер стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде, причем тогда призовые места распределились таким же образом.

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