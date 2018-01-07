Алексей Полторанин подвел итоги «Тур де Ски»

«Хорошо, когда тебя окружают профи, с той же целью что и у тебя! Сначала я погрустил, но потом понял, что на “Туре” было всего два “классики” и четыре “конька”. При такой программе для меня четвертое место — это очень круто! И вообще это мой новый рекорд», — написал Полторанин в Instagram.



Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» в этом сезоне прошла в Ленцерхайде (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия). По ее итогам Полторанин занял четвертое место в общем зачете. Алексей дважды поднялся на пьедестал: в Ленцерхайде он стал вторым в «классике», а в Валь-ди-Фьемме — первым в масс-старте.