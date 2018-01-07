Устюгов пройдет МРТ и пропустит этап Кубка мира в Дрездене

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов в понедельник пройдет диагностическое исследование МРТ, по итогам которого станет понятен характер травмы спины, однако уже ясно, что следующий этап Кубка мира в немецком Дрездене он пропустит. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.