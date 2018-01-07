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7 января, источник: ТАСС

Устюгов пройдет МРТ и пропустит этап Кубка мира в Дрездене

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов в понедельник пройдет диагностическое исследование МРТ, по итогам которого станет понятен характер травмы спины, однако уже ясно, что следующий этап Кубка мира в немецком Дрездене он пропустит. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Источник: AFP 2017

Устюгов в воскресенье по причине травмы спины снялся с ежегодной многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», действующим победителем которой он является.

«Завтра сделаем МРТ, и станет понятно, насколько все серьезно. В следующем этапе он точно участвовать не будет», — сказала Вяльбе.

Этап в Дрездене пройдет с 13 по 14 января.

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