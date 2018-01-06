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6 января, источник: Спорт-Экспресс

Ларьков на пьедестале, Устюгов — нет

Россиянин Андрей Ларьков стал вторым в масс-старте на 15 км классическим стилем на традиционной многодневке «Тур де Ски». Победил представитель Казахстана Алексей Полторанин, а еще один наш соотечественник Сергей Устюгов стал 14-м.

Источник: Спорт-Экспресс

ЛАРЬКОВ ПРОИГРАЛ ТОЛЬКО ПОЛТОРАНИНУ

После кошмарного этапа в Оберсдорфе (где спринт был отменен из-за дождя и ураганного ветра, а масс-старт прошел в ужасающих условиях), лыжники перебрались в красивый и снежный Валь-ди-Фиемме. Оберсдорф настолько вымотал Сергея Устюгова, что россиянин до последнего сомневался, стоит ли вообще продолжать участвовать в многодневке. Три болезненных падения в Оберсдорфе привели к тому, что у Устюгова обострились проблемы со спиной. Плюс, его отставание от лидера «Тур де Ски» — швейцарца Дарио Колоньи — увеличилось до 53 секунд. Это очень много, если иметь в виду борьбу за победу.

В Валь-ди-Фиемме Устюгов, к сожалению, до конца не оправился. За 5 километров до финиша вперед вышла тройка его оппонентов в общем зачете — Колонья, канадец Алекс Харви и представитель Казахстана Алексей Полторанин. Устюгову сам бог велел быть где-то поблизости, но нет. Товарищи по команде Александр Большунов и Андрей Ларьков сделали попытку сесть на хвост намечающемуся отрыву. Удержался в итоге только Ларьков, а Большунов с Алексеем Червоткиным держались чуть сзади.

В финишных разборках Ларьков держался очень уверенно, сумел занять правильную лыжню и в итоге стал вторым после Полторанина. Это очень крутой результат для 25-летнего спортсмена, который до сих пор на подиум Кубка мира еще не поднимался. Очевидно, это выступление станет для Ларькова огромным козырем в борьбе за право поехать на Олимпийские игры.

— С самого старта скорость была почти максимальной, но после четырех кругов группа начала редеть, — рассказал Ларьков во флеш-интервью после финиша. — Я даже вышел вперед, но ребята сказали мне: что ты делаешь, отойди! Я заметил, что у Колоньи лыжи держали на подъеме чуть хуже и сделал на это ставку. Я доволен и буду завтра болеть за Устюгова и Большунова.

Большунов в итоге стал пятым, что тоже весьма достойно. А вот Устюгов, к сожалению, финишировал лишь 14-м, уступив Полторанину 42 секунды. Причем почти весь этот отрыв Сергей «заработал» на последнем круге.

ИНТРИГА: УСТЮГОВ ПРОТИВ БОЛЬШУНОВА

Ключевым документом, который участники «Тур де Ски» будут теперь изучать ближайшие сутки до старта подъема в гору, станет положение участников в общем зачете. Там Устюгов после масс-старта опустился со второй на третью позицию, проигрывая 1 минуту 21 секунду лидеру Колонье, и всего семь секунд — обошедшему его, благодаря сегодняшней победе, Полторанину. Чуть позади, но в непосредственной близости от Устюгова — сильный канадец Харви и соотечественник Большунов.

Именно в таком порядке лыжники и уйдут на дистанцию финального подъема в гору. Победе Колоньи там уже вряд ли что-то будет угрожать, но вот имена двух других призеров — пока сплошная загадка. В идеальной форме Устюгов, конечно, способен был бы разобраться с этой компанией. Но Сергея беспокоит спина, плюс настроение у него тоже не самое радужное. Ведь начал «Тур» Устюгов весьма удачно, и все надежды перечеркнул именно дурацкий оберхофский этап. Если бы не отмена гонки и ужасная трасса — все могло бы быть совсем иначе.

Как бы там ни было, Устюгов наверняка будет «упираться» в горе. Иначе ему просто нет смысла выходить на старт. Интересно понаблюдать, на что способен окажется и Александр Большунов. Молодой россиянин впервые бежит «Тур де Ски» и пока даже сам не знает — хватит его на финальный подъем или нет. Не зря эту дистанцию называет уникальной и не похожей ни на что другое в лыжах.

Что касается женского зачета, здесь мы будем болеть за Анастасию Седову, которая уйдет в финальный подъем десятой. Вряд ли наша молодая лыжница сможет побороться за награды, но даже если удержится в «десятке» — это уже станет успехом. Ведь Седова не слишком сильна в спринтах, а «Тур» бежит вообще впервые в жизни. В масс-старте Настя смотрелась очень достойно, заняла седьмое место и вплотную подобралась к борьбе с норвежскими супер-леди лыжных гонок.

ТУР ДЕ СКИ. Валь-ди-Фьемме (Италия)

Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

1. Полторанин (Казахстан) — 38.40,3. 2. ЛАРЬКОВ (Россия) — отставание 0,4. 3. Харви (Канада) — 0,9. 4. Колонья (Швейцария) — 2,3. 5. БОЛЬШУНОВ (Россия) — 15,0… 12. ЧЕРВОТКИН (Россия) — 33,9. 14. УСТЮГОВ (Россия) — 42,8. 15. СПИЦОВ (Россия) — 47,3… 22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) — 1.02,4… 24. ВИЦЕНКО (Россия) — 1.26,2… 26. ЯКИМУШКИН (Россия) — 1.39,8… 28. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) — 1.40,6. 29. РЕТИВЫХ (Россия) — 1.51,7.
Общий зачет. 1. Колонья (Швейцария) — 2:20.37,7. 2. Полторанин (Казахстан) — отставание 1.14,4. 3. УСТЮГОВ — 1.21,5. 4. Харви (Канада) — 1.22,7. 5. БОЛЬШУНОВ — 1.39,4. 6. Сундбю (Норвегия) — 1.42,2… 8. ЧЕРВОТКИН — 2.33,9… 12. ЛАРЬКОВ — 3.04,7… 20. МЕЛЬНИЧЕНКО — 5.11,9…

Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

1. Х. Венг (Норвегия) — 29.07,9. 2. Пармакоски (Финляндия) — отставание 7,6. 3. Штадлобер (Австрия) — 8,6. 4. Диггинс (США) — 23,6. 5. Остберг (Норвегия) — 35,2. 6. Нисканен (Финляндия) — 45,5. 7. СЕДОВА (Россия) — 46,1. 8. НЕПРЯЕВА (Россия) — 59,9… 13. ЖАМБАЛОВА (Россия) — 1.37,3. 14. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) — 1.42,8… 28. ГУЩИНА (Россия) — 2.34,3. 29. КИРПИЧЕНКО (Россия) — 2.40,3.

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