Ларьков на пьедестале, Устюгов — нет
Россиянин Андрей Ларьков стал вторым в
Россиянин Андрей Ларьков стал вторым в
ЛАРЬКОВ ПРОИГРАЛ ТОЛЬКО ПОЛТОРАНИНУ
После кошмарного этапа в Оберсдорфе (где спринт был отменен
В
В финишных разборках Ларьков держался очень уверенно, сумел занять правильную лыжню и в итоге стал вторым после Полторанина. Это очень крутой результат для 25-летнего спортсмена, который до сих пор на подиум Кубка мира еще не поднимался. Очевидно, это выступление станет для Ларькова огромным козырем в борьбе за право поехать на Олимпийские игры.
— С самого старта скорость была почти максимальной, но после четырех кругов группа начала редеть, — рассказал Ларьков во
Большунов в итоге стал пятым, что тоже весьма достойно. А вот Устюгов, к сожалению, финишировал лишь 14-м, уступив Полторанину 42 секунды. Причем почти весь этот отрыв Сергей «заработал» на последнем круге.
ИНТРИГА: УСТЮГОВ ПРОТИВ БОЛЬШУНОВА
Ключевым документом, который участники «Тур де Ски» будут теперь изучать ближайшие сутки до старта подъема в гору, станет положение участников в общем зачете. Там Устюгов после
Именно в таком порядке лыжники и уйдут на дистанцию финального подъема в гору. Победе Колоньи там уже вряд ли
Как бы там ни было, Устюгов наверняка будет «упираться» в горе. Иначе ему просто нет смысла выходить на старт. Интересно понаблюдать, на что способен окажется и Александр Большунов. Молодой россиянин впервые бежит «Тур де Ски» и пока даже сам не знает — хватит его на финальный подъем или нет. Не зря эту дистанцию называет уникальной и не похожей ни на что другое в лыжах.
Что касается женского зачета, здесь мы будем болеть за Анастасию Седову, которая уйдет в финальный подъем десятой. Вряд ли наша молодая лыжница сможет побороться за награды, но даже если удержится в «десятке» — это уже станет успехом. Ведь Седова не слишком сильна в спринтах, а «Тур» бежит вообще впервые в жизни. В
ТУР ДЕ СКИ.
Мужчины.
1. Полторанин (Казахстан) — 38.40,3. 2. ЛАРЬКОВ (Россия) — отставание 0,4. 3. Харви (Канада) — 0,9. 4. Колонья (Швейцария) — 2,3. 5. БОЛЬШУНОВ (Россия) — 15,0… 12. ЧЕРВОТКИН (Россия) — 33,9. 14. УСТЮГОВ (Россия) — 42,8. 15. СПИЦОВ (Россия) — 47,3… 22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) — 1.02,4… 24. ВИЦЕНКО (Россия) — 1.26,2… 26. ЯКИМУШКИН (Россия) — 1.39,8… 28. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) — 1.40,6. 29. РЕТИВЫХ (Россия) — 1.51,7.
Общий зачет. 1. Колонья (Швейцария) — 2:20.37,7. 2. Полторанин (Казахстан) — отставание 1.14,4. 3. УСТЮГОВ — 1.21,5. 4. Харви (Канада) — 1.22,7. 5. БОЛЬШУНОВ — 1.39,4. 6. Сундбю (Норвегия) — 1.42,2… 8. ЧЕРВОТКИН — 2.33,9… 12. ЛАРЬКОВ — 3.04,7… 20. МЕЛЬНИЧЕНКО — 5.11,9…
Женщины.
1. Х. Венг (Норвегия) — 29.07,9. 2. Пармакоски (Финляндия) — отставание 7,6. 3. Штадлобер (Австрия) — 8,6. 4. Диггинс (США) — 23,6. 5. Остберг (Норвегия) — 35,2. 6. Нисканен (Финляндия) — 45,5. 7. СЕДОВА (Россия) — 46,1. 8. НЕПРЯЕВА (Россия) — 59,9… 13. ЖАМБАЛОВА (Россия) — 1.37,3. 14. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) — 1.42,8… 28. ГУЩИНА (Россия) — 2.34,3. 29. КИРПИЧЕНКО (Россия) — 2.40,3.