«*** (блин), говорите слишком быстро». Полторанин дал эпичное интервью после победы в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Италии

Полторанин финишировал с результатом 38 минут и 40,3 секунды. Вторым стал россиянин Андрей Ларьков, проигравший победителю 0,4 секунды. Замкнул тройку канадец Алекс Харви (+0,9).

Для казахстанского лыжника это второй подиум на текущей многодневке. Ранее Полторанин выиграл «серебро» в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 километров, проиграв победителю всего 0,6 секунды. Кроме того, для него это первая победа за два сезона.

Благодаря этому успеху Полторанин поднялся на второе место в общем зачете, проигрывая минуту и 14,4 секунды лидеру Дарио Колонье из Швейцарии. Третьим идет россиянин Сергей Устюгов (+1:21,5).

«Отличный день. Я еще никогда не был так высоко в общем зачете “Тур де Ски”. Второе место — это лучший результат в моей карьере на данный момент. Я очень рад», — сказал Полторанин на английском языке.

После этого журналист на английском задал казахстанскому лыжнику еще один вопрос, на что он лаконично и коротко ответил: «*** (блин), говорите слишком быстро. Я не понимаю».