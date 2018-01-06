Полторанин победил в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Италии
Лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин одержал победу в
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Лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин одержал победу в
Для казахстанского лыжника это второй подиум на текущей многодневке. Ранее Полторанин выиграл «серебро» в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 километров, проиграв победителю всего 0,6 секунды.
У девушек победу в