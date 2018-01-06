Российский лыжник Ларьков стал вторым в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
ТАСС, 6 января. Россиянин Андрей Ларьков занял второе место в гонке с общего старта классическим стилем на этапе Кубка мира в
ТАСС, 6 января. Россиянин Андрей Ларьков занял второе место в гонке с общего старта классическим стилем на этапе Кубка мира в
Победу одержал Алексей Полторанин из Казахстана, который преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 40,3 секунды. Ларьков уступил ему 0,4 секунды. Третьим финишировал канадец Алекс Харви (+0,9 секунды). Швейцарец Дарио Колонья, лидирующий в общем зачете многодневки, занял четвертое место (+2,3).
Россиянин Александр Большунов финишировал пятым (+15), Алексей Червоткин — 12-м (+33,9), Сергей Устюгов — 14-м (+42,8), Денис Спицов — 15-м (47,3), Станислав Волженцев — 22-м (1.02,4), Алексей Виценко — 24-м (+1.26,2), Иван Якимушкин — 26-м (1.39,8), Андрей Мельниченко — 28-м (+1.40,6), Глеб Ретивых — 29-м (+1.51,7).
«Тур де Ски» завершится 7 января традиционной гонкой преследования с подъемом в гору.