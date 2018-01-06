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6 января, источник: ТАСС

МОК утвердил форму российских фристайлистов для выступления на Играх-2018

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму для выступления российских фристайлистов на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

«Да, нам утвердили форму, — сказал он. — Нам удалось в короткий срок изменить макеты с учетом требований. Кое-что мы заменили, а что касается отдельных элементов боевой формы, то сейчас мы консультируемся с компаниями, которые занимаются их нанесением. Я хочу, чтобы наши спортсмены выглядели красиво, а не заклеивали форму скотчем или чем-то еще».

«Проблема в том, что у нас не наклейки и не нашивки, у нас все сделано на высокотехнологичном материале. Если удастся убрать надпись, а потом так же красиво нанести — хорошо. Если нет, то будем стараться максимально красиво заклеить», — добавил собеседник агентства.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года запретил россиянам выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

С связи с этим МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018. Список состоит из 13 пунктов, в соответствии с ним форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
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