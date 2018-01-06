МОК утвердил форму российских фристайлистов для выступления на Играх-2018

«Да, нам утвердили форму, — сказал он. — Нам удалось в короткий срок изменить макеты с учетом требований. Кое-что мы заменили, а что касается отдельных элементов боевой формы, то сейчас мы консультируемся с компаниями, которые занимаются их нанесением. Я хочу, чтобы наши спортсмены выглядели красиво, а не заклеивали форму скотчем или чем-то еще».

«Проблема в том, что у нас не наклейки и не нашивки, у нас все сделано на высокотехнологичном материале. Если удастся убрать надпись, а потом так же красиво нанести — хорошо. Если нет, то будем стараться максимально красиво заклеить», — добавил собеседник агентства.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года запретил россиянам выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».