Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации

Об этом ТАСС сообщила адвокат спортсменов Анна Козьменко.

МОК 22 декабря объявил, что Крюков, Матвеева и Бессмертных причастны к антидопинговым нарушениям на Играх 2014 года. Основанием для данного вердикта стали итоги расследования комиссии организации под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года.

«По этим трем лыжникам мы подали апелляции на решения МОК», — сообщила Козьменко.

Всего МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсменов.

В общей сложности сборная России лишилась пяти золотых, восьми серебряных и одной бронзовой медали на Олимпиаде-2014. На данный момент в активе российской команды по итогам Игр-2014 девять золотых, три серебряных и восемь бронзовых наград. Российский лыжник Илья Черноусов после дисквалификации Александра Легкова и Максима Вылегжанина (золото и серебро в марафоне на 50 км), ставший в том забеге третьим, должен в будущем получить золотую медаль ОИ-2014.