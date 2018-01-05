Устюгов может сняться с «Тур де Ски» из-за травмы спины

«Вчера была не честная гонка, а лотерея. Судьба “Тур де Ски” решена, Колонья — победитель. Одно из падений Устюгова было болезненным, и у него сейчас есть проблемы со спиной. Сегодня Сергей работает по облегчённой программе. Посмотрим, что будет дальше. Нет стопроцентной уверенности, что завтра он выйдет на старт. Мы должны оценить характер травмы. Речь не идёт о каких-то переломах — это мышечное повреждение, но рисковать мы в любом случае не хотим. Примем решение завтра», — приводит слова Крамера NRK.