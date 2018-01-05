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5 января, источник: Чемпионат.com

Устюгов может сняться с «Тур де Ски» из-за травмы спины

Российский лыжник Сергей Устюгов, который накануне поучаствовал в нескольких завалах и финишировал только 28-м в гонке с общего старта на «Тур де Ски», жалуется на боли в спине и может сняться с многодневки, сообщил тренер Маркус Крамер.

Источник: AFP 2017

«Вчера была не честная гонка, а лотерея. Судьба “Тур де Ски” решена, Колонья — победитель. Одно из падений Устюгова было болезненным, и у него сейчас есть проблемы со спиной. Сегодня Сергей работает по облегчённой программе. Посмотрим, что будет дальше. Нет стопроцентной уверенности, что завтра он выйдет на старт. Мы должны оценить характер травмы. Речь не идёт о каких-то переломах — это мышечное повреждение, но рисковать мы в любом случае не хотим. Примем решение завтра», — приводит слова Крамера NRK.

Устюгов занимает второе место в общем зачёте «Тур де Ски», проигрывая Колонье 53 секунды.

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