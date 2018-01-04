Срыв Устюгова: пора начинать волноваться?
Россиянин Сергей Устюгов не слишком удачно пробежал
Россиянин Сергей Устюгов не слишком удачно пробежал
ВСЕГДА ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ
Российская болельщицкая душа постоянно мечется и переживает — таково ее привычное состояние. Это ни в коем случае не осуждение, а просто констатация факта. Она, увы, не избалована большими и регулярными победами в последнее десятилетие, а посему склонна нагнетать и драматизировать. Оно и понятно — это во времена легендарной женской Dream Team в составе Любови Егоровой, Елены Вяльбе, Ларисы Лазутиной, Нины Гаврилюк, Юлии Чепаловой можно было быть спокойным, как слон, и просто радоваться. Сейчас о таком можно только мечтать.
Поэтому и боимся мы в равной степени как побед, так и поражений — а вдруг
Значит, можно начинать паниковать: Устюгов тяжеловат, не в лучшей форме, на знаменитом финишном подъеме в Валь ди Фьемме точно «умрет», не видать ему победы на «Тур де Ски» в этом году и вообще все плохо. Комментариев подобного рода за последние пару дней довелось увидеть довольно много. А там и до далеко идущих выводов в отношении Олимпиады в Пхенчхане недалеко.
При этом если бы Устюгов сейчас выступал на «Тур де Ски» так же, как в прошлом году, то есть брал бы этап за этапом, наращивая лидерство в общем зачете, паники тоже бы хватало. Мол, рано набрал такую хорошую форму, кому нужен этот «Тур де Ски» в олимпийский сезон, теперь в Пхенчхане точно будет спад и так далее. Хотя, например, ничто не мешает в том же биатлоне Мартену Фуркаду выигрывать на протяжении всего сезона.
Ладно, бог с ним, с Фуркадом — в прошлом году сам Устюгов после победы на «Тур де Ски» приехал на чемпионат мира в Лахти и увез оттуда пять медалей, две из которых золотые.
НИКАКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
А если же говорить о связи между выступлениями на «Тур де Ски» и Олимпиаде, то тут
В 2010 году на «Тур де Ски» приехали все сильнейшие, а победителем стал чех Лукаш Бауэр. Вторым стал Нортуг, выигравший три этапа многодневки, но не справившийся с финальной горой. Так вот, из олимпийского Ванкувера Бауэр увез две бронзы, а Нортуг и вовсе собрал коллекцию наград — два золота, серебро и бронзу.
С КОЛОНЬЕЙ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ
Отмена спринта в среду
После той победы Устюгов сказал, что, видимо, находится в очень хорошей форме, поскольку настроение его далеко от идеального (из-за известной ситуации с российскими лыжами в целом) и у него даже были мысли сняться с «Тур де Ски».
Сегодняшний
К концу второй трети гонки лидер российской сборной и вовсе откатился в шестой десяток, пусть и со скорее символическим отставанием от лидера в 12 секунд. Толком из глубин пелотона выбраться так и не получилось, хотя отставание в 11 секунд от победителя — никакая не катастрофа. Вот только, конечно, волнений, паники и соответствующих комментариев станет еще больше. Особенно после эмоционального всплеска Устюгова от гнева до разочарования после финиша. Стоит думать, дело не только в падении на дистанции (как и у других россиян в этой гонке).
СЕДОВА — РАДУЕТ, НЕПРЯЕВА — ОГОРЧАЕТ
У девушек снова праздновала победу лидер общего зачета Ингвильд Остберг. Норвежка всю дистанцию шла в лидирующей группе и лучше всех сработала на финише, опередив одну из двух лучших спринтеров мира соотечественницу Майкен Фаллу. Удивительно, что Фалла вообще осталась в гонке после отмены вчерашнего спринта, хотя в финальную гору, она, скорее всего, все же не побежит. Главный конкурент Остберг в общем зачете Хейди Венг бежала рядом всю гонку, на отсечке 9,9 км отставая всего на 0,5 секунды, но в итоге не попала даже в первую десятку, закопавшись в финишном створе.
Что касается россиянок, то хорошую гонку провела Анастасия Седова, которая здорово прибавила на последних полутора километрах. А вот считавшаяся лидером нашей сборной Наталья Непряева второй этап подряд смотрелась очень тяжело. Это даже без учета многочисленных, не обошедших россиянок стороной и повлиявших на итог гонки падений. Может быть, Непряевой лучше сняться с «Тур де Ски» и не убиваться окончательно в преддверии Олимпиады?
В пятницу на многодневке выходной — спортсмены переберутся в Италию. Там 6 января их ждут точно такие же