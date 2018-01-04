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4 января, источник: Спорт-Экспресс

Срыв Устюгова: пора начинать волноваться?

Россиянин Сергей Устюгов не слишком удачно пробежал масс-старт на «Тур де Ски», и его отставание от лидера общего зачета Дарио Колоньи выросло практически до минуты.

Источник: AFP 2017

ВСЕГДА ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ

Российская болельщицкая душа постоянно мечется и переживает — таково ее привычное состояние. Это ни в коем случае не осуждение, а просто констатация факта. Она, увы, не избалована большими и регулярными победами в последнее десятилетие, а посему склонна нагнетать и драматизировать. Оно и понятно — это во времена легендарной женской Dream Team в составе Любови Егоровой, Елены Вяльбе, Ларисы Лазутиной, Нины Гаврилюк, Юлии Чепаловой можно было быть спокойным, как слон, и просто радоваться. Сейчас о таком можно только мечтать.

Поэтому и боимся мы в равной степени как побед, так и поражений — а вдруг что-то пойдет не так. Взять Сергея Устюгова — лыжника, способного по потенциалу встать в один ряд с Петтером Нортугом или Бьорном Дэли. Две первые дистанционные гонки на нынешней многодневке «Тур де Ски» у него не очень получились. На 15-километровой разделке классическим стилем он стал 10-м, более чем на 30 секунд отстав от победителя — Дарио Колоньи. А на следующий день в гонке преследования на той же дистанции, но уже свободным стилем Устюгов хоть и стал вторым, но проиграл все тому же Колонье 17 секунд. А по чистой скорости стал только 17-м.

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Значит, можно начинать паниковать: Устюгов тяжеловат, не в лучшей форме, на знаменитом финишном подъеме в Валь ди Фьемме точно «умрет», не видать ему победы на «Тур де Ски» в этом году и вообще все плохо. Комментариев подобного рода за последние пару дней довелось увидеть довольно много. А там и до далеко идущих выводов в отношении Олимпиады в Пхенчхане недалеко.

При этом если бы Устюгов сейчас выступал на «Тур де Ски» так же, как в прошлом году, то есть брал бы этап за этапом, наращивая лидерство в общем зачете, паники тоже бы хватало. Мол, рано набрал такую хорошую форму, кому нужен этот «Тур де Ски» в олимпийский сезон, теперь в Пхенчхане точно будет спад и так далее. Хотя, например, ничто не мешает в том же биатлоне Мартену Фуркаду выигрывать на протяжении всего сезона.

Ладно, бог с ним, с Фуркадом — в прошлом году сам Устюгов после победы на «Тур де Ски» приехал на чемпионат мира в Лахти и увез оттуда пять медалей, две из которых золотые.

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НИКАКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

А если же говорить о связи между выступлениями на «Тур де Ски» и Олимпиаде, то тут каких-то закономерностей нет. Перед Сочи-2014 многодневку пропускали многие ведущие лыжники — Колонья, Маркус Хельнер, Максим Вылегжанин. Выигравший тогда «Тур де Ски» норвежец Мартин Сундбю взял бронзу в скиатлоне (ну и, видимо, после дисквалификации российских лыжников получит награды в марафоне и эстафете).

В 2010 году на «Тур де Ски» приехали все сильнейшие, а победителем стал чех Лукаш Бауэр. Вторым стал Нортуг, выигравший три этапа многодневки, но не справившийся с финальной горой. Так вот, из олимпийского Ванкувера Бауэр увез две бронзы, а Нортуг и вовсе собрал коллекцию наград — два золота, серебро и бронзу.

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С КОЛОНЬЕЙ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ

Отмена спринта в среду из-за обрушившегося на Оберстдорф шторма, конечно, была не на руку Устюгову. Россиянин вполне мог рассчитывать на хорошее выступление (напомним, первый спринт на многодневке остался за ним), тогда как Колонья и Сундбю в этой дисциплине не особенно сильны — швейцарец вообще в последние годы ее игнорирует.

После той победы Устюгов сказал, что, видимо, находится в очень хорошей форме, поскольку настроение его далеко от идеального (из-за известной ситуации с российскими лыжами в целом) и у него даже были мысли сняться с «Тур де Ски».

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Сегодняшний масс-старт дал серьезный повод задуматься — то ли форма у россиянина все же не слишком хорошая, то ли мрачные мысли никуда не делись и даже усилились. Хотя, например, после гонки преследования 1 января Устюгов опубликовал совместное фото с Александром Большуновым и вполне бодрой подписью: «Саня, что с Колоньей делать будем? — В Оберстдорфе разберемся!».

К концу второй трети гонки лидер российской сборной и вовсе откатился в шестой десяток, пусть и со скорее символическим отставанием от лидера в 12 секунд. Толком из глубин пелотона выбраться так и не получилось, хотя отставание в 11 секунд от победителя — никакая не катастрофа. Вот только, конечно, волнений, паники и соответствующих комментариев станет еще больше. Особенно после эмоционального всплеска Устюгова от гнева до разочарования после финиша. Стоит думать, дело не только в падении на дистанции (как и у других россиян в этой гонке).

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СЕДОВА — РАДУЕТ, НЕПРЯЕВА — ОГОРЧАЕТ

У девушек снова праздновала победу лидер общего зачета Ингвильд Остберг. Норвежка всю дистанцию шла в лидирующей группе и лучше всех сработала на финише, опередив одну из двух лучших спринтеров мира соотечественницу Майкен Фаллу. Удивительно, что Фалла вообще осталась в гонке после отмены вчерашнего спринта, хотя в финальную гору, она, скорее всего, все же не побежит. Главный конкурент Остберг в общем зачете Хейди Венг бежала рядом всю гонку, на отсечке 9,9 км отставая всего на 0,5 секунды, но в итоге не попала даже в первую десятку, закопавшись в финишном створе.

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Что касается россиянок, то хорошую гонку провела Анастасия Седова, которая здорово прибавила на последних полутора километрах. А вот считавшаяся лидером нашей сборной Наталья Непряева второй этап подряд смотрелась очень тяжело. Это даже без учета многочисленных, не обошедших россиянок стороной и повлиявших на итог гонки падений. Может быть, Непряевой лучше сняться с «Тур де Ски» и не убиваться окончательно в преддверии Олимпиады?

В пятницу на многодневке выходной — спортсмены переберутся в Италию. Там 6 января их ждут точно такие же масс-старты, но классическим стилем, а 7-го — финальное восхождение в гору.

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