Срыв Устюгова: пора начинать волноваться?

Источник: AFP 2017

ВСЕГДА ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ

Российская болельщицкая душа постоянно мечется и переживает — таково ее привычное состояние. Это ни в коем случае не осуждение, а просто констатация факта. Она, увы, не избалована большими и регулярными победами в последнее десятилетие, а посему склонна нагнетать и драматизировать. Оно и понятно — это во времена легендарной женской Dream Team в составе Любови Егоровой, Елены Вяльбе, Ларисы Лазутиной, Нины Гаврилюк, Юлии Чепаловой можно было быть спокойным, как слон, и просто радоваться. Сейчас о таком можно только мечтать.

Поэтому и боимся мы в равной степени как побед, так и поражений — а вдруг что-то пойдет не так. Взять Сергея Устюгова — лыжника, способного по потенциалу встать в один ряд с Петтером Нортугом или Бьорном Дэли. Две первые дистанционные гонки на нынешней многодневке «Тур де Ски» у него не очень получились. На 15-километровой разделке классическим стилем он стал 10-м, более чем на 30 секунд отстав от победителя — Дарио Колоньи. А на следующий день в гонке преследования на той же дистанции, но уже свободным стилем Устюгов хоть и стал вторым, но проиграл все тому же Колонье 17 секунд. А по чистой скорости стал только 17-м.

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Значит, можно начинать паниковать: Устюгов тяжеловат, не в лучшей форме, на знаменитом финишном подъеме в Валь ди Фьемме точно «умрет», не видать ему победы на «Тур де Ски» в этом году и вообще все плохо. Комментариев подобного рода за последние пару дней довелось увидеть довольно много. А там и до далеко идущих выводов в отношении Олимпиады в Пхенчхане недалеко.

При этом если бы Устюгов сейчас выступал на «Тур де Ски» так же, как в прошлом году, то есть брал бы этап за этапом, наращивая лидерство в общем зачете, паники тоже бы хватало. Мол, рано набрал такую хорошую форму, кому нужен этот «Тур де Ски» в олимпийский сезон, теперь в Пхенчхане точно будет спад и так далее. Хотя, например, ничто не мешает в том же биатлоне Мартену Фуркаду выигрывать на протяжении всего сезона.

Ладно, бог с ним, с Фуркадом — в прошлом году сам Устюгов после победы на «Тур де Ски» приехал на чемпионат мира в Лахти и увез оттуда пять медалей, две из которых золотые.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdfU6_qBU0I/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdfU6_qBU0I/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">"Отмена гонки", что может быть хуже для нас?! Но сегодня почти все спортсмены обрадовались этой новости, потому что бежать в сильный ливень, ураганный ветер и гром, сомнительное занятие. Слава Богу никого не придавило падающими деревьями и не сдуло порывами ветра. Надеюсь, что спринт перенесут на пятницу, а завтра запланированный масстарт 15 км свободным стилем. #russianskiteam #flgr #tourdeski</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/sergei86m/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergei Ustiugov</a> (@sergei86m) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-03T14:10:13+00:00">Jan 3, 2018 at 6:10am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НИКАКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

А если же говорить о связи между выступлениями на «Тур де Ски» и Олимпиаде, то тут каких-то закономерностей нет. Перед Сочи-2014 многодневку пропускали многие ведущие лыжники — Колонья, Маркус Хельнер, Максим Вылегжанин. Выигравший тогда «Тур де Ски» норвежец Мартин Сундбю взял бронзу в скиатлоне (ну и, видимо, после дисквалификации российских лыжников получит награды в марафоне и эстафете).

В 2010 году на «Тур де Ски» приехали все сильнейшие, а победителем стал чех Лукаш Бауэр. Вторым стал Нортуг, выигравший три этапа многодневки, но не справившийся с финальной горой. Так вот, из олимпийского Ванкувера Бауэр увез две бронзы, а Нортуг и вовсе собрал коллекцию наград — два золота, серебро и бронзу.

С КОЛОНЬЕЙ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ

Отмена спринта в среду из-за обрушившегося на Оберстдорф шторма, конечно, была не на руку Устюгову. Россиянин вполне мог рассчитывать на хорошее выступление (напомним, первый спринт на многодневке остался за ним), тогда как Колонья и Сундбю в этой дисциплине не особенно сильны — швейцарец вообще в последние годы ее игнорирует.

После той победы Устюгов сказал, что, видимо, находится в очень хорошей форме, поскольку настроение его далеко от идеального (из-за известной ситуации с российскими лыжами в целом) и у него даже были мысли сняться с «Тур де Ски».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdaJnK5Bsqd/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdaJnK5Bsqd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">"Саня, что с Колоньей будем делать?" "В Оберстдорфе разберёмся "!!! Все эмоции сегодняшней гонки в одном фото @san_sanych_bolshunov #flgr #russianskiteam??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/sergei86m/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergei Ustiugov</a> (@sergei86m) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-01T13:30:55+00:00">Jan 1, 2018 at 5:30am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодняшний масс-старт дал серьезный повод задуматься — то ли форма у россиянина все же не слишком хорошая, то ли мрачные мысли никуда не делись и даже усилились. Хотя, например, после гонки преследования 1 января Устюгов опубликовал совместное фото с Александром Большуновым и вполне бодрой подписью: «Саня, что с Колоньей делать будем? — В Оберстдорфе разберемся!».

К концу второй трети гонки лидер российской сборной и вовсе откатился в шестой десяток, пусть и со скорее символическим отставанием от лидера в 12 секунд. Толком из глубин пелотона выбраться так и не получилось, хотя отставание в 11 секунд от победителя — никакая не катастрофа. Вот только, конечно, волнений, паники и соответствующих комментариев станет еще больше. Особенно после эмоционального всплеска Устюгова от гнева до разочарования после финиша. Стоит думать, дело не только в падении на дистанции (как и у других россиян в этой гонке).

СЕДОВА — РАДУЕТ, НЕПРЯЕВА — ОГОРЧАЕТ

У девушек снова праздновала победу лидер общего зачета Ингвильд Остберг. Норвежка всю дистанцию шла в лидирующей группе и лучше всех сработала на финише, опередив одну из двух лучших спринтеров мира соотечественницу Майкен Фаллу. Удивительно, что Фалла вообще осталась в гонке после отмены вчерашнего спринта, хотя в финальную гору, она, скорее всего, все же не побежит. Главный конкурент Остберг в общем зачете Хейди Венг бежала рядом всю гонку, на отсечке 9,9 км отставая всего на 0,5 секунды, но в итоге не попала даже в первую десятку, закопавшись в финишном створе.

Что касается россиянок, то хорошую гонку провела Анастасия Седова, которая здорово прибавила на последних полутора километрах. А вот считавшаяся лидером нашей сборной Наталья Непряева второй этап подряд смотрелась очень тяжело. Это даже без учета многочисленных, не обошедших россиянок стороной и повлиявших на итог гонки падений. Может быть, Непряевой лучше сняться с «Тур де Ски» и не убиваться окончательно в преддверии Олимпиады?