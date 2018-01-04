Норвежский лыжник Иверсен выиграл масс-старт на «Тур де Ски»

Второе место занял еще один лыжник из Норвегии Синдре Скар (отставание 0,4 секунды), третьим финишировал итальянец Франческо де Фабиани (+0,9).
Лучшим из россиян стал Алексей Виценко, показавший 27-й результат (+10,6), Сергей Устюгов пришел к финишу 28-м (+11,1), Андрей Мельниченко — 33-м (+12,5), Иван Якимушкин — 36-м (+14,0), Александр Большунов — 40-м (+15,9), Алексей Червоткин — 42-м (+17,1), Глеб Ретивых — 48-м (+22,4), Андрей Ларьков — 61-м (+1.04,4), Денис Спицов — 62-м (+1.04,5), Станислав Волженцев — 65-м (+2.10,1).
Следующие гонки в рамках «Тур де Ски» пройдут 6 января в итальянском Валь-ди-Фьемме, в этот день состоятся гонки с общего старта классическим стилем у мужчин и женщин. Завершится многодневка 7 января.