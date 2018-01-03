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Американская горнолыжница Шиффрин победила в слаломе на этапе КМ в Загребе
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Загребе.
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Загребе.
Шиффрин по итогам двух попыток показала результат 1 минута 53,07 секунды и на 1,59 секунды опередила ставшую второй представительницу Швейцарии Венди Хольденер. Третьей стала шведка Фрида Хансдоттер (+2,11 секунды).
Россиянки Ксения Алопина и Екатерина Ткаченко не квалифицировались во вторую попытку.