Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Корнилов преодолел квалификацию на 3-м этапе «Турне четырёх трамплинов»
Японец Дзюнсиро Кобаяси победил в квалификации третьего этапа «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке (Австрия).
Японец Дзюнсиро Кобаяси победил в квалификации третьего этапа «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке (Австрия).
Вторым в отборочных соревнованиях стал поляк Камил Стох, возглавляющий общий зачёт после двух этапов тура. Замкнул тройку лидеров немец Рихард Фрайтаг.
Из россиян отобраться в первую попытку смог только Денис Корнилов, показавший 40-й результат. Михаил Назаров стал 60-м, Алексей Ромашов — 61-м, а Евгений Климов — 62-м.
Обе попытки состоятся в четверг, 4 января. Пятый этап пройдёт в Бишофсхофене.