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3 января, источник: Чемпионат.com

Корнилов преодолел квалификацию на 3-м этапе «Турне четырёх трамплинов»

Японец Дзюнсиро Кобаяси победил в квалификации третьего этапа «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке (Австрия).

Источник: РИА "Новости"

Вторым в отборочных соревнованиях стал поляк Камил Стох, возглавляющий общий зачёт после двух этапов тура. Замкнул тройку лидеров немец Рихард Фрайтаг.

Из россиян отобраться в первую попытку смог только Денис Корнилов, показавший 40-й результат. Михаил Назаров стал 60-м, Алексей Ромашов — 61-м, а Евгений Климов — 62-м.

Обе попытки состоятся в четверг, 4 января. Пятый этап пройдёт в Бишофсхофене.

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