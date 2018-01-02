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21:49 (мск), источник: Газета.Ру

Устюгов оступился в Швейцарии

Прошлогодний победитель «Тур де Ски» россиянин Сергей Устюгов, одержав победы на первом этапе многодневки в спринте, упустил в третий соревновательный день лидерство, дважды проиграв швейцарцу Дарио Колонье.

Источник: Газета.Ру

Наступили новогодние праздники, а значит на европейских трассах проходит престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Первый этап гонки состоялся в предпоследний день прошлого года, а завершится многодневка 7 января.

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Прошлогодний победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов не слишком ярко начал олимпийский сезон, не одержав ни одной победы. Правда, три вторых места и в целом стабильные результаты позволяют двукратному чемпиону мира держаться на третьем месте в общем зачете Кубка мира.

И хотя Устюгов ни разу не смог победить в кубковых соревнованиях, на первом же этапе тура он поднялся на первую ступень пьедестала почета.

Этот успех наглядно демонстрирует умение Сергея подводить себя к важнейшим стартам в сезоне и добавлять в нужный момент, что обнадеживает российских болельщиков в преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Тур де Ски» начался в швейцарском местечке Ленцерхайде, более известном любителям спорта своими кубковыми горнолыжными трассами. Однако и бегунам на лыжах есть где посоревноваться.

Ленцерхайде принял первые три из семи этапов многодневки.

30 декабря состоялся спринт, на следующий день гонка классическим ходом с раздельного старта, а в первый день 2018 года — преследование.

На спринт Устюгов вышел подготовленным на все сто процентов. Любители лыж словно вернулись на год назад, когда россиянин сметал буквально всех на этапах «Тур де Ски» и выиграл многодневку с пятью победами, установив рекорд.

Сергей не оставил в спринте ни единого шанса своим соперникам и выглядел подавляюще сильно. Сначала он выиграл квалификацию, опередив ближайшего преследователя итальянца Федерико Пеллегрино более чем на секунду. В четвертьфинале Устюгов убежал с норвежцем Финном Хагеном Крогом от остальных соперников и не стал бороться за первое место, позволив Крогу финишировать первым.

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В полуфинале российский лыжник пришел к финишу раньше всех, опередив Пеллегрино всего на четыре сотых секунды, и решил задачу выхода в решающий забег.

В финале Сергей был бесподобен — он не стал дожидаться спринтерской разборки, а заранее убежал от всех своих соперников и комфортно финишировал первым с отрывом в одну секунду все от того же Пеллегрино.

Третьим стал французский лыжник Люка Шанава.

Один из основных претендентов на победу трехкратный победитель «Тур де Ски» швейцарец Дарио Колонья выбыл уже в четвертьфинале и показал итоговый 14-й результат. что повергло в уныние местных болельщиков. Открытие этого сезона россиянин Александр Большунов остановился на полуфинальной стадии. 21-летний лыжник до начала многодневки имел на своем счету четыре бронзовых награды и второе место в общем зачете Кубка мира.

В отличие от прошлого года у Устюгова не получилось доминировать на протяжении всех этапов, и с майкой лидера «Тур де Ски» он расстался уже через два дня.

В гонке на 15 км классическим ходом с раздельного старта Устюгов показал лишь десятый результат.

Для лыжника уровня Сергея это стало неожиданным провалом. Ранее в этом сезоне в Давосе спортсмен преодолел такую же дистанцию классическим стилем со вторым временем, и ничего не предвещало десятого места.

Гонку выиграл на радость местным болельщикам Колонья, причем привез лидеру российской команды 37 секунд и сократил отставание в общем зачете до 1,6 секунды. Вторым и третьим закономерно стали специалисты классического стиля Алексей Полторанин из Казахстана и норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Четвертое место завоевал Большунов, поднявшийся в общем зачете на третье место.

В целом, позиции Устюгова выглядели прилично, хотя преимущество и сократилось до минимума, но беговые качества россиянина в свободном стиле позволяли рассчитывать на успешное завершение первой стадии «Тур де Ски». Однако трехкратный олимпийский чемпион Колонья в очередной раз доказал, что он умеет собираться прежде всего в олимпийский сезон, и продемонстрировал великолепную форму.

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В гонке преследования на 15 км швейцарец мгновенно нейтрализовал полуторасекундное отставание от Устюгова и примерно первую треть дистанции дуэт лидеров держал основной пелотон на приличном отдалении. Однако уже на пятом километре Колонья атаковал Сергея настолько мощно, что российский спортсмен не успел среагировать на рывок швейцарца и отпустил соперника более чем на 20 секунд.

В дальнейшем Устюгову удалось стабилизировать отставание, но к финишу он пришел через 17,6 секунд после Колоньи.

На третьем месте гонку завершил Большунов и защитил свое текущее призовое место в общем зачете.

Таким образом Колонья отобрал майку лидера «Тур де Ски» у Устюгова и с учетом бонификаций опережает Сергея на 22,6 секунды.

Большунов замыкает тройку сильнейших с отставанием на 55,5 секунды от швейцарца.

Следующий, четвертый по счету, этап состоится в Оберстдорфе в среду, 3 января. Это будет спринт классическим ходом, и у традиционно сильного в этом виде Устюгова есть хорошие шансы подтянуться к Колонье в общем зачете.

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