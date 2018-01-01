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17:38 (мск), источник: Sports.kz

Полторанин стал пятым в гонке преследования этапа «Тур де Ски»

В швейцарском Ленцерхайде завершилась мужская гонка преследования на этапе «Тур де Ски», сообщает Sports.kz.

Первое место занял швейцарский лыжник Дарио Колонья, вторым стал россиянин Сергей Устюгов, еще один россиянин Александр Большунов — третий.

Казахстанец Алексей Полторанин расположился на пятой позиции в финишном протоколе, уступив лидеру 47,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Ленцерхайде (Швейцария)
Мужчины. Гонка преследования. 15 километров. Свободный стиль

1. Дарио Колонья (Швейцария) — 34:56.6
2. Сергей Устюгов (Россия) — +17.6
3. Александр Большунов (Россия) — +45.5.

5. Алексей Полторанин (Казахстан) — +47.1.

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