Полторанин стал пятым в гонке преследования этапа «Тур де Ски»

Первое место занял швейцарский лыжник Дарио Колонья, вторым стал россиянин Сергей Устюгов, еще один россиянин Александр Большунов — третий.
Казахстанец Алексей Полторанин расположился на пятой позиции в финишном протоколе, уступив лидеру 47,1 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. Ленцерхайде (Швейцария)
Мужчины. Гонка преследования. 15 километров. Свободный стиль
1. Дарио Колонья (Швейцария) — 34:56.6
2. Сергей Устюгов (Россия) — +17.6
3. Александр Большунов (Россия) — +45.5.
5. Алексей Полторанин (Казахстан) — +47.1.