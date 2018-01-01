Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Алкоголь будит в людях худшее
Четверняшки, одетые в героев «Звездных войн», покорили пользователей Сети
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало Сэйбрз1
Нью-Йорк Рейнджерс2
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли1
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити0
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув2
Борнмут2
Все события
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Путин предложил отрезать управкомпании от денежных потоков
Назван лучший по качеству жизни город России
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Устюгов на «Тур де Ски»: в новый год — лидером

Второй день престижной многодневки получился для России менее успешным.

Источник: AFP 2017

После успеха на старте «Тур де Ски» все мы ждали продолжения банкета. Благо, сильных лыжников в нынешней команде хватает. Один Сергей Устюгов чего стоит. А он, к счастью, не один. Есть и другие, кому по плечу выигрывать медали на больших стартах.

ДРАМА БОЛЬШУНОВА

Еще на отметке 11 км в мужской гонке все для нас шло прекрасно. Все — это Александр Большунов, который вез ближайшему преследователю Дарио Колонье 4 секунды, а Алексею Полторанину и вовсе 10. Хотелось верить, что подопечный Юрия Бородавко сделает себе прекрасный подарок, ведь 31 декабря спортсмену исполнился 21 год. Однако последняя часть дистанции далась россиянину слишком тяжело…

На отсечке 13,5 км Большунов был уже третьим, опережая Мартина Йонсруда Сундбю на 3,8. При этом у норвежца был более ранний стартовый номер, и Александр бежал, ориентируясь на его время. Вот только и это не помогло. Россиянин изо всех сил, которых к концу дистанции осталось немного, молотил на финише, но в итоге уступил Сундбю мизерные 0,9. Раздосадованный спортсмен со злости бил кулаком по снегу и покинул стадион в ужасном настроении. Сделать самому себе подарок у Большунова не получилось. Хотя для человека, который проводит первый сезон в Кубке мира, четвертое место — далеко не так уж и плохо.

Тем более что по сумме двух первых гонок Александр идет третьим. Лидеру он уступает всего 12,7. На первом месте по-прежнему триумфатор прошлогоднего «Тур де Ски» Сергей Устюгов. У «Лосенка» сегодняшняя гонка не особенно получилась — он десятый в 37,1 от победившего Колоньи. При этом двукратный чемпион мира не выглядел после финиша безмерно уставшим. Может быть, сервисеры не совсем угадали с мазью для лыж, а может, Устюгов просто был без настроения. После победы во вчерашнем спринте Сергей не скрывал, что выходил на старт без особых эмоций и еще пару дней назад вообще всерьез намеревался пропустить многодневку. Дело в 11 отстраненных российских лыжниках, за которых наш спортсмен очень сильно переживает.

Что касается развязки сегодняшней разделки, то она получилась драматичной. Колонья опередил Алексея Полторанина на каких-то 0,6. В результате этого швейцарец теперь в общем зачете тура отстает от Устюгова всего на 1,6, а Полторанин поднялся на четвертую позицию. Он в 22 секундах от лидера. Завтра нас ждет гонка преследования свободным стилем и она обещает быть очень интересной.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЖЕНЩИНЫ: ВНЕ ДЕСЯТКИ

Надежды на российскую медаль в воскресенье не исчезли после мужской гонки. Через несколько часов после ее окончания на той же трассе сильнейших в разделке на 10 км классикой определяли женщины. И в этом сезоне Наталья Непряева успела приучить всех, что она способна бороться с мировыми лидерами, в том числе, и в этой дисциплине. 22-летняя спортсменка, что любопытно, стартовала одной из последних. После нее топ-дистанционщиц не было, то есть Непряева бежала, точно зная результаты большинства соперниц.

Начало получилось оптимистичным. На первой отсечке (1 км) Наталья шла в тройке. Увы, удержать взятый темп нашей спортсменке не удалось. С каждым следующим километром ее отставание от лидеров росло, и в протоколе она опускалась все ниже. Наверное, дело тут и в неопытности. Все-таки днем ранее подопечная Бородавко оставило многих сил и эмоций, дойдя до финала спринта, и тяжелая трасса на фоне недовосстановления далась ей совсем непросто.

В итоге Непряева финишировала 12-й и стала лучшей из наших, опередив даже Анастасию Седову, которая на отсечке 8,5 км была быстрее. В общем зачете Наталья теперь пятая. Если исходить их того, что Юрий Бородавко перед началом «Тур де Ски» поставил ей задачу финишировать в шестерке по итогам всей многодневки — пока все идет по плану. Но сама спортсменка своим сегодняшним выступлением совершенно недовольна. И это — хороший знак.

Россиянин на 1,6 секунды опережает швейцарца Дарио Колонью, ставшего лучшим в сегодняшней гонке на 15 километров.

ТУР ДЕ СКИ. Ленцерхайде (Швейцария). Второй этап
Мужчины. 15 км КС. 1. Колонья (Швейцария) — 35.29,5. 2. Полторанин (Казахстан) — 0,6 (отставание). 3. Сундбю (Норвегия) — 13,1. 4. БОЛЬШУНОВ — 14. 5. ЧЕРВОТКИН — 15,2… 10. УСТЮГОВ — 37,1… 13. ВОЛЖЕНЦЕВ — 48,6… 23. ЛАРЬКОВ — 1.08… 29. ЯКИМУШКИН — 1.25,5… 37. МЕЛЬНИЧЕНКО — 1.38,6… 40. СПИЦОВ — 1.47,1… 43. ВИЦЕНКО — 01.49,9.
Общий зачет: 1. УСТЮГОВ. 2. Колонья — отставание 1,6. 3. БОЛЬШУНОВ — 12,7… 8. ЧЕРВОТКИН — 49,8.
Женщины. 10 км. КС. 1. Остберг — 26.59,4. 2. Венг (обе — Норвегия) — 25,7. 3. Бьорнсен (США) — 42,2… 12. НЕПРЯЕВА — 1.15,1… 16. СЕДОВА — 1.21,2… 20. ЖАМБАЛОВА — 1.38,4… 54. ГУЩИНА — 3.00,01… 56. НЕЧАЕВСКАЯ — 3.08,4.

ФИФА подозревает футболистов ЦСКА
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Фуркад, Семин, Квят и другие самые яркие люди спорта в 2017 году
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче чемпионата Англии
Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на 4-й этап КМ
КНДР собирается отправить сборную на Игры-2018
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь