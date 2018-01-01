Устюгов на «Тур де Ски»: в новый год — лидером

Источник: AFP 2017

После успеха на старте «Тур де Ски» все мы ждали продолжения банкета. Благо, сильных лыжников в нынешней команде хватает. Один Сергей Устюгов чего стоит. А он, к счастью, не один. Есть и другие, кому по плечу выигрывать медали на больших стартах.

ДРАМА БОЛЬШУНОВА

Еще на отметке 11 км в мужской гонке все для нас шло прекрасно. Все — это Александр Большунов, который вез ближайшему преследователю Дарио Колонье 4 секунды, а Алексею Полторанину и вовсе 10. Хотелось верить, что подопечный Юрия Бородавко сделает себе прекрасный подарок, ведь 31 декабря спортсмену исполнился 21 год. Однако последняя часть дистанции далась россиянину слишком тяжело…

На отсечке 13,5 км Большунов был уже третьим, опережая Мартина Йонсруда Сундбю на 3,8. При этом у норвежца был более ранний стартовый номер, и Александр бежал, ориентируясь на его время. Вот только и это не помогло. Россиянин изо всех сил, которых к концу дистанции осталось немного, молотил на финише, но в итоге уступил Сундбю мизерные 0,9. Раздосадованный спортсмен со злости бил кулаком по снегу и покинул стадион в ужасном настроении. Сделать самому себе подарок у Большунова не получилось. Хотя для человека, который проводит первый сезон в Кубке мира, четвертое место — далеко не так уж и плохо.

Тем более что по сумме двух первых гонок Александр идет третьим. Лидеру он уступает всего 12,7. На первом месте по-прежнему триумфатор прошлогоднего «Тур де Ски» Сергей Устюгов. У «Лосенка» сегодняшняя гонка не особенно получилась — он десятый в 37,1 от победившего Колоньи. При этом двукратный чемпион мира не выглядел после финиша безмерно уставшим. Может быть, сервисеры не совсем угадали с мазью для лыж, а может, Устюгов просто был без настроения. После победы во вчерашнем спринте Сергей не скрывал, что выходил на старт без особых эмоций и еще пару дней назад вообще всерьез намеревался пропустить многодневку. Дело в 11 отстраненных российских лыжниках, за которых наш спортсмен очень сильно переживает.

Что касается развязки сегодняшней разделки, то она получилась драматичной. Колонья опередил Алексея Полторанина на каких-то 0,6. В результате этого швейцарец теперь в общем зачете тура отстает от Устюгова всего на 1,6, а Полторанин поднялся на четвертую позицию. Он в 22 секундах от лидера. Завтра нас ждет гонка преследования свободным стилем и она обещает быть очень интересной.

ЖЕНЩИНЫ: ВНЕ ДЕСЯТКИ

Надежды на российскую медаль в воскресенье не исчезли после мужской гонки. Через несколько часов после ее окончания на той же трассе сильнейших в разделке на 10 км классикой определяли женщины. И в этом сезоне Наталья Непряева успела приучить всех, что она способна бороться с мировыми лидерами, в том числе, и в этой дисциплине. 22-летняя спортсменка, что любопытно, стартовала одной из последних. После нее топ-дистанционщиц не было, то есть Непряева бежала, точно зная результаты большинства соперниц.

Начало получилось оптимистичным. На первой отсечке (1 км) Наталья шла в тройке. Увы, удержать взятый темп нашей спортсменке не удалось. С каждым следующим километром ее отставание от лидеров росло, и в протоколе она опускалась все ниже. Наверное, дело тут и в неопытности. Все-таки днем ранее подопечная Бородавко оставило многих сил и эмоций, дойдя до финала спринта, и тяжелая трасса на фоне недовосстановления далась ей совсем непросто.

В итоге Непряева финишировала 12-й и стала лучшей из наших, опередив даже Анастасию Седову, которая на отсечке 8,5 км была быстрее. В общем зачете Наталья теперь пятая. Если исходить их того, что Юрий Бородавко перед началом «Тур де Ски» поставил ей задачу финишировать в шестерке по итогам всей многодневки — пока все идет по плану. Но сама спортсменка своим сегодняшним выступлением совершенно недовольна. И это — хороший знак.

Россиянин на 1,6 секунды опережает швейцарца Дарио Колонью, ставшего лучшим в сегодняшней гонке на 15 километров.