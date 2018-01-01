Устюгов на «Тур де Ски»: в новый год — лидером
Второй день престижной многодневки получился для России менее успешным.
Второй день престижной многодневки получился для России менее успешным.
После успеха на старте «Тур де Ски» все мы ждали продолжения банкета. Благо, сильных лыжников в нынешней команде хватает. Один Сергей Устюгов чего стоит. А он, к счастью, не один. Есть и другие, кому по плечу выигрывать медали на больших стартах.
ДРАМА БОЛЬШУНОВА
Еще на отметке 11 км в мужской гонке все для нас шло прекрасно. Все — это Александр Большунов, который вез ближайшему преследователю Дарио Колонье 4 секунды, а Алексею Полторанину и вовсе 10. Хотелось верить, что подопечный Юрия Бородавко сделает себе прекрасный подарок, ведь 31 декабря спортсмену исполнился 21 год. Однако последняя часть дистанции далась россиянину слишком тяжело…
На отсечке 13,5 км Большунов был уже третьим, опережая Мартина Йонсруда Сундбю на 3,8. При этом у норвежца был более ранний стартовый номер, и Александр бежал, ориентируясь на его время. Вот только и это не помогло. Россиянин изо всех сил, которых к концу дистанции осталось немного, молотил на финише, но в итоге уступил Сундбю мизерные 0,9. Раздосадованный спортсмен со злости бил кулаком по снегу и покинул стадион в ужасном настроении. Сделать самому себе подарок у Большунова не получилось. Хотя для человека, который проводит первый сезон в Кубке мира, четвертое место — далеко не так уж и плохо.
Тем более что по сумме двух первых гонок Александр идет третьим. Лидеру он уступает всего 12,7. На первом месте
Что касается развязки сегодняшней разделки, то она получилась драматичной. Колонья опередил Алексея Полторанина на
ЖЕНЩИНЫ: ВНЕ ДЕСЯТКИ
Надежды на российскую медаль в воскресенье не исчезли после мужской гонки. Через несколько часов после ее окончания на той же трассе сильнейших в разделке на 10 км классикой определяли женщины. И в этом сезоне Наталья Непряева успела приучить всех, что она способна бороться с мировыми лидерами, в том числе, и в этой дисциплине. 22-летняя спортсменка, что любопытно, стартовала одной из последних. После нее
Начало получилось оптимистичным. На первой отсечке (1 км) Наталья шла в тройке. Увы, удержать взятый темп нашей спортсменке не удалось. С каждым следующим километром ее отставание от лидеров росло, и в протоколе она опускалась все ниже. Наверное, дело тут и в неопытности.
В итоге Непряева финишировала 12-й и стала лучшей из наших, опередив даже Анастасию Седову, которая на отсечке 8,5 км была быстрее. В общем зачете Наталья теперь пятая. Если исходить их того, что Юрий Бородавко перед началом «Тур де Ски» поставил ей задачу финишировать в шестерке по итогам всей многодневки — пока все идет по плану. Но сама спортсменка своим сегодняшним выступлением совершенно недовольна. И это — хороший знак.
Россиянин на 1,6 секунды опережает швейцарца Дарио Колонью, ставшего лучшим в сегодняшней гонке на 15 километров.
ТУР ДЕ СКИ. Ленцерхайде (Швейцария). Второй этап
Мужчины. 15 км КС. 1. Колонья (Швейцария) — 35.29,5. 2. Полторанин (Казахстан) — 0,6 (отставание). 3. Сундбю (Норвегия) — 13,1. 4. БОЛЬШУНОВ — 14. 5. ЧЕРВОТКИН — 15,2… 10. УСТЮГОВ — 37,1… 13. ВОЛЖЕНЦЕВ — 48,6… 23. ЛАРЬКОВ — 1.08… 29. ЯКИМУШКИН — 1.25,5… 37. МЕЛЬНИЧЕНКО — 1.38,6… 40. СПИЦОВ — 1.47,1… 43. ВИЦЕНКО — 01.49,9.
Общий зачет: 1. УСТЮГОВ. 2. Колонья — отставание 1,6. 3. БОЛЬШУНОВ — 12,7… 8. ЧЕРВОТКИН — 49,8.
Женщины. 10 км. КС. 1. Остберг — 26.59,4. 2. Венг (обе — Норвегия) — 25,7. 3. Бьорнсен (США) — 42,2… 12. НЕПРЯЕВА — 1.15,1… 16. СЕДОВА — 1.21,2… 20. ЖАМБАЛОВА — 1.38,4… 54. ГУЩИНА — 3.00,01… 56. НЕЧАЕВСКАЯ — 3.08,4.