Гроссмейстер Устюгов. «Тур де Ски» открылась российской победой

Источник: Спорт-Экспресс

У болельщиков лыжных гонок пришла пора традиционного новогоднего развлечения — уже десяток лет лучшие спортсмены планеты собираются вместе, чтобы испытать себя в плотном графике многодневной гонки и завершить этот марш-бросок знаменитой гонкой в гору в итальянском Валь-ди-Фьемме. Но чтобы добраться до него, участникам за ближайшие восемь дней предстоит выйти на старт еще шесть раз.

В нынешнем году путь к той самой горе начался в швейцарском Ленцерхайде, где в качестве пролога многодневки по обыкновению был выбран спринт — один из двух, вошедших в программу стартов в нынешнем сезоне. При этом близость Олимпийских игр, которая чувствуется уже буквально в каждом движении каждого атлета, не могла не наложить свой отпечаток на «Тур де Ски» — сразу несколько известных спортсменов предпочли пропустить изнурительный комплексный старт ради подготовки к Играм. Это произошло не в первый и далеко не в последний раз.

Особенно пострадала женская часть соревнований, разом оставшаяся без Марит Бьорген, Шарлотты Каллы и Стины Нильссон. А у мужчин приезжать на «Тур» отказался лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Клебо. Понесла свою потерю и сборная России — из заявки в последний момент выпала Юлия Белорукова, в результате неудачного падения на тренировке сломавшая нос и повредившая шею. Но если вспомнить, что теоретически пару дней назад еще существовала вероятность отстранения от соревнований всех российских лыжников, то такая потеря еще меньшая из зол.

ОДНА ЗА ВСЕХ

Утренняя квалификация принесла российским болельщикам две главных новости — хорошую и плохую. Начнем, как водится, с хорошей — Сергей Устюгов начал защиту титула на «Тур де Ски» с лучшего времени в квалификации, где он опередил итальянца Федерико Пеллегрино и француза Люка Шанава. Молодая надежда сборной России Александр Большунов показал 11-е время, а в топ-30 попали еще трое наших лыжников — Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков. А что касается плохой новости, то из шестерки наших девушек в четвертьфинал удалось попасть только Наталье Непряевой, которая стала 12-й. Остальные россиянки оказались в подвале протокола, причем три из них заняли последние места.

Биться за честь страны пришлось одной Непряевой, но из этого испытания, простите за тавтологию, она вышла с честью. Непросто ей пришлось уже в четвертьфинале, где она после старта оказалась в последних рядах на позиции, не слишком удобной для атаки. Но затем вместе с Хейди Венг Непряева пошла в наступление на подъеме и оказалась после первого круга в тройке лидеров. На втором ей большую часть времени пришлось отражать атаки норвежки.

Благодаря хорошей скорости на финишной прямой, россиянка попала в полуфинал, который сложился для нее даже легче и удачнее первого раунда плей-офф. Решающий же забег вышел крайне драматичным почти для всех его участниц. Упала немка Сандра Рингвальд, во второй раз за день сломала палку американка Джессика Диггинс. Непряевой было сложно, она шла четвертой с заметным просветом между собой и лидерами. Но Наталья боролась до конца. Ей даже удалось вступить в борьбу за место на пьедестале с именитой норвежкой Майкен Касперсен Фаллой, но это дело оказалось заведомо проигрышным. Впрочем, и четвертое место для нас это очень неплохой результат.

Победу же, причем первую в карьере, да еще и при своих трибунах, одержала швейцарка Ван Ден Граф. Она довольно неожиданно очень сильно провела все раунды, и в финале застолбила первое место мощным рывком. Серебро у Софи Колдуэлл из США.

ДЕРЖАТЬ МАРКУ

Впрочем, все перипетии борьбы у женщин для нас стали лишь прелюдией перед первой в сезоне победой Устюгова. После успеха в квалификации действующий обладатель титула первый забег на выбывание провел гроссмейстерски, постоянно держась в группе лидеров и лишь на последних метрах выпустив вперед норвежца Финна Хогена Крога, мощно накатившего на финиш. Впрочем, не сказать, что эти 1,2 километра дались Сергею легко — по окончании он достаточно долго пытался отдышаться. Мог оказаться в полуфинале Ларьков, ставший третьим в этом же старте, но в итоге место «лаки лузера» он уступил соотечественнику Большунову.

На того перед «Тур де Ски» возлагались определенные надежды, но Александру все-таки еще только 20 лет, и отсутствие опыта не может не сказываться. Проблемы у Большунова возникли уже в первом раунде плей-офф, он по ходу второго круга откатился со второй позиции на четвертую и был вынужден атаковать позиции лидеров из-за их спин на последней прямой. Получилось не вполне — четвертое место по фотофинишу. Но в полуфинал он сумел отобраться.

На этой стадии оба россиянина вышли на старт в одном забеге. Причем Устюгов сначала держался позади, но благодаря рывку, поддержанному Пеллегрино, вышел на второе место вслед за Крогом. Выбрав удобную позицию для спурта, Сергей на последней прямой оставил позади конкурентов. Большунову на сей раз не удалось поддержать заданный остальными темп, и он в этой теплой компании оказался пятым. Начало «Тур де Ски» у нашего открытия сезона вышло неплохим, но не более того. Наверняка сам Александр хотел большего.

А вот кто точно знал, чего хочет, и как этого добиться — Устюгов. Финал он провел образцово-показательно, не дав усомниться в собственном превосходстве и лидируя на протяжении почти всей дистанции. Начало вышло неторопливым, но к концу первого круга Сергей раскатился и серьезно поднял темп. В таком режиме он работал всю оставшуюся часть гонки. Высочайшую скорость из остальных участников медального забега выдержали Пеллегрино и Шанава. Но Устюгов закрыл им траекторию в последнем повороте и не оставил никому шансов на финишной прямой. Вот он, первый успех в сезоне!

Начав этот «Тур де Ски» так же, как прошлогодний, Устюгов постарается держать марку и дальше. Второй этап состоится уже в воскресенье — перед празднованием Нового года нас ждут гонки «классикой» на 15 км у мужчин и 10 км у женщин.

ТУР ДЕ СКИ. Ленцерхайде (Швейцария)