Крянин: Устюгов победой в спринте на «Тур де Ски» доказал чистоту российских лыжников

В субботу Устюгов стал победителем в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в Швейцарии.

«У Сергея запланирован постепенный выход на пик формы, чтобы показать максимальный результат на Олимпийских играх. “Тур де Ски” является своеобразным этапом, на котором можно набрать физические кондиции. Видно, что Сергей после начала сезона с каждой гонкой прибавляет. Конечно, сегодня не было основных конкурентов из Норвегии, но соперники были очень непростыми, это очень хороший знак, что Сергей стал сильнейшим», — сказал Крянин.

«Устюгов еще в прошлом сезоне показал, что он является лидером команды, который борется не только за себя, но и за своих партнеров, которые несправедливо отстранены от участия в соревнованиях. Обидно, ведь ребята ничего не делали, а их наказывают. Думаю, что Сергей доказывает результатами, что наши спортсмены чистые и завоевывали медали в честной борьбе», — добавил собеседник агентства.