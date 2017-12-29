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Климов преодолел квалификацию на 1-м этапе «Турне четырёх трамплинов»
В Оберстдорфе (Германия) стартовал первый этап «Турне четырёх трамплинов» по прыжкам на лыжах с трамплина.
В Оберстдорфе (Германия) стартовал первый этап «Турне четырёх трамплинов» по прыжкам на лыжах с трамплина.
Выиграл квалификацию лидер Кубка мира — немецкий спортсмен Рихард Фрайтаг (148,1 балла). Вторым был японец Юнсиро Кобаяси (142,1), третьим — австриец Штефан Крафт (141,9).
Из россиян в основные соревнования смог пробиться только Евгений Климов, показавший 25-й результат (124,9). Соперником Евгения по системе «нокаут» будет словенский спортсмен Жига Йелар.
Денис Корнилов, Дмитрий Васильев и Михаил Назаров отбор не прошли, заняв места в шестом десятке.