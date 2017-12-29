Провожая 2017 год, вспомним людей футбола, для которых он стал последним в жизни - Копа, Казачёнка, Глушакова-старшего, Сарсанию.
Алексис Пентюро победил в комбинации на этапе Кубка мира в Италии
МОСКВА, 29 дек —
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МОСКВА, 29 дек —
Пентюро по итогам стартов в скоростном спуске и слаломе показал время 2 минуты 41,13 секунды, серебро завоевал итальянец Петер Филль (2.41,55), бронза у норвежца Хьетиля Янсруда (2.41,58).
Российские спортсмены в соревнованиях не участвовали.