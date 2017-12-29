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12:05 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Белорукова пропустит «Тур де Ски» из-за травмы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Белорукова не примет участия в многодневке «Тур де Ски» по причине травмы лица и шеи. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Маркус Крамер.

«Тур де Ски» стартует 30 декабря в швейцарском Ленцерхайде спринтерскими гонками свободным стилем. Завершится многодневка гонкой преследования в гору на 9 км в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Она неудачно упала и сломала нос. Кроме того, она немного повредила шею», — сообщил Крамер.

На чемпионате мира 2017 года Белорукова и Наталья Матвеева завоевали серебро в командном спринте классическим стилем.

Женскую команду на «Тур де Ски» представят Мария Гущина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

В состав мужской команды вошли Сергей Устюгов, Александр Большунов, Алексей Виценко, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

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