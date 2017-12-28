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28 декабря, источник: ТАСС

FIS не стала отстранять Ассоциацию лыжных видов спорта России

ТАСС, 28 декабря. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не намерена приостанавливать деятельность Ассоциации лыжных видов спорта России за допинговые нарушения, но вынесла ей предупреждение. Об этом сообщается в пресс-релизе FIS.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) в ноябре-декабре пожизненно отстранила 11 российских лыжников от участия в Олимпиадах и аннулировала их результаты на Играх 2014 года в Сочи. Ассоциация объединяет национальные федерации по таким видам спорта, как лыжные гонки, фристайл, сноуборд, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

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«В настоящее время совет FIS на основе существующих доказательств не намерен приостанавливать деятельность Ассоциации лыжных видов спорта России, — говорится в сообщении. — Однако он выносит ассоциации предупреждение и ожидает полного сотрудничества и поддержки реализации решений МОК, касающихся российских спортсменов и вспомогательного персонала. Кроме того, совет ожидает полного сотрудничества в отношении решений допинговой панели FIS и возможных решений Спортивного арбитражного суда (CAS)».

Также в релизе отмечается, что все запланированные в России соревнования под эгидой FIS будут проводиться согласно календарю. Кроме того, сообщается, что FIS временно отстранила от соревнований под эгидой организации всех 11 спортсменов, дисквалифицированных МОК. 30 ноября санкциям со стороны FIS были подвергнуты Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, 1 декабря — Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, 22 декабря — Наталья Матвеева, Никита Крюков и Александр Бессмертных.

МОК 5 декабря объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России, из-за чего российская сборная не сможет принять участие в Играх в Пхёнчхане под флагом своей страны. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх в статусе «олимпийский атлет из России» под олимпийским флагом.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
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