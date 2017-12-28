Сундбю сможет принять участие в «Тур де Ски»

«У нас все ребята свежие и, надеюсь, быстрые. Мартин готов поехать на “Тур де Ски”», — приводит слова Хетланда Nettavisen.



Недавно у Сундбю, страдающего от астмы, возникли проблемы с дыханием, из-за чего врачи на время рекомендовали ему воздержаться от тренировок на открытом воздухе. Спортсмену стало лучше, и он горит желанием выиграть «Тур де Ски» в третий раз. Врачи будут внимательно следить за его состоянием.



«Тур де Ски» стартует 30 декабря в Ленцерхайде.