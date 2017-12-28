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Сундбю сможет принять участие в «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю сможет принять участие в престижной многодневной гонке «Тур де Ски», сообщил тренер команды
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю сможет принять участие в престижной многодневной гонке «Тур де Ски», сообщил тренер команды
«У нас все ребята свежие и, надеюсь, быстрые. Мартин готов поехать на “Тур де Ски”», — приводит слова Хетланда Nettavisen.
Недавно у Сундбю, страдающего от астмы, возникли проблемы с дыханием,
«Тур де Ски» стартует 30 декабря в Ленцерхайде.