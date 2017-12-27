Прыгун на лыжах с трамплина Васильев подал апелляцию в CAS на недопуск к Олимпиаде-2018

МОК на заседании исполкома 5 декабря постановил, что не будет рассматривать индивидуальные заявки на участие в предстоящей Олимпиаде российских спортсменов, которые ранее были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Васильев попадает под этот критерий, поскольку 14 лет назад отбыл двухлетнюю дисквалифицирован за использование запрещенного препарата фуросемид.

«У Васильева такая же ситуация, как и у других российских спортсменов, которые в свое время были дисквалифицированы и отбыли наказание. По его делу тоже подана апелляция, — сказал Дубровский. — Будем надеяться, что ему удастся избежать повторного наказания за то, что произошло 16 лет назад».

Ранее аналогичные апелляции в CAS подали российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, которые в свое время также были отстранены от соревнований за нарушении антидопинговых правил.

Васильев, которому 26 декабря исполнилось 38 лет, является многократным призером этапов Кубка мира, чемпионом России, участником двух Олимпийских игр (2006 и 2014) и девяти чемпионатов мира.