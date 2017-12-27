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17:04 (мск), источник: ТАСС

Прыгун на лыжах с трамплина Васильев подал апелляцию в CAS на недопуск к Олимпиаде-2018

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Многолетний лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое не позволяет ему получить приглашение на участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский.

МОК на заседании исполкома 5 декабря постановил, что не будет рассматривать индивидуальные заявки на участие в предстоящей Олимпиаде российских спортсменов, которые ранее были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Васильев попадает под этот критерий, поскольку 14 лет назад отбыл двухлетнюю дисквалифицирован за использование запрещенного препарата фуросемид.

«У Васильева такая же ситуация, как и у других российских спортсменов, которые в свое время были дисквалифицированы и отбыли наказание. По его делу тоже подана апелляция, — сказал Дубровский. — Будем надеяться, что ему удастся избежать повторного наказания за то, что произошло 16 лет назад».

Ранее аналогичные апелляции в CAS подали российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, которые в свое время также были отстранены от соревнований за нарушении антидопинговых правил.

Васильев, которому 26 декабря исполнилось 38 лет, является многократным призером этапов Кубка мира, чемпионом России, участником двух Олимпийских игр (2006 и 2014) и девяти чемпионатов мира.

МОК запретил россиянам выступать на Олимпийских играх 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

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