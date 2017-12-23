Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Австрийский горнолыжник Хиршер победил в слаломе на этапе КМ в Италии
МОСКВА, 23 дек —
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МОСКВА, 23 дек —
Хиршер в пятницу стал лучшим с результатом 1 минута 39,79 секунды, второй результат у швейцарца Луки Эрни (+0,04 секунды). Замкнул тройку норвежец Хенрик Кристофферсен (+0,05).
Россиянин Александр Хорошилов не смог финишировать во второй попытке, а Павел Трихичев не квалифицировался во второй заезд.