Казахстанские лыжники не рассчитывают на медали Олимпиады в Пхёнчхане

В эксклюзивном интервью XSPORT украинский тренер рассказал о своей работе в Казахстане.



— Я уехал в Казахстан, чтобы не потерять квалификацию как тренер. Потому что на таком финансировании находится тяжело. И с каждым годом оно все хуже. Два года я работал с молодежной сборной Казахстана, и вот второй год — с национальной женской командой. Контракт сейчас у меня на год. Закончится сезон, посмотрим, что буду делать дальше.



Медали на Олимпийских играх мы точно не планируем. У нас сейчас молодая команда. Аня Шевченко была медалисткой на Всемирных студенческих играх, Лера Тюменева только из юниорского возраста вышла. Сейчас такой период, что мы занимаемся добыванием персональных олимпийских лицензий. Из ветеранов осталась только Елена Коломина, она на индивидуальной подготовке, а так у нас девочки 93-го—95-го годов рождения. Надеюсь, что на Олимпиаде будем представлены эстафетой. А вообще главная надежда казахских лыжных гонок — это Алексей Полторанин. Правда, он — специалист классического стиля, и олимпийская программа немного не его, но одна удобная для него гонка будет. В гонке преследования в Тоблахе он доказал, что по-прежнему претендует на медали (Полторанин занял 3-е место — прим. XSPORT).



На финансирование лыжного спорта в Казахстане грех жаловаться. Сейчас вот только в Италии (на Кубке мира в Тоблахе и на соревнованиях Континентального кубка) 34 человека были, включая спортсменов и персонал. Это очень внушительное количество. Радует не только бесперебойное финансирование, но и охват подготовки спортсменов. Сейчас на централизованной подготовке также и молодежная команда. У нас есть хорошие базы. В январе вот запустят Щучинск. Там будут и лыжные трассы, и роллерные, и трамплины, и оснежение, и отличный восстановительный центр, — поделился Лесников.