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22 декабря, источник: ТАСС

Матвеева еще на заседании комиссии МОК поняла, что ее признают виновной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская лыжница Наталья Матвеева уже во время слушаний ее дела поняла, что дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом признает ее виновной в нарушении антидопинговых правил, теперь она готовится оспорить это решение. Об этом она заявила ТАСС.

В пятницу МОК объявил о пожизненном отстранении 11 российских спортсменов и аннулировании их результатов на Играх-2014, в их числе оказалась и Матвеева. Слушания их дел прошли 20 декабря.

«Конечно, это ожидалось, мы это узнали еще на слушании, когда Освальд сказал, что они для себя решение приняли. Естественно, я буду идти до конца, защищать свое честное имя. Дальше в CAS с адвокатами, а после будет видно», — сказала Матвеева.

«На слушаниях ничего не было — что у нас, что у ребят. Цирк какой-то. Это даже нельзя объяснить. Нам обещали, что решение вынесут до Рождества, не волнуйтесь, подарки будут», — добавила она.

Чемпионка мира в командном спринте 2017 года рассказала, что не будет прерывать сезон и продолжит тренировки. «Сейчас нахожусь на сборе, сегодня буду разговаривать с тренером, думаю, завтра — с Еленой Валерьевной (Вяльбе, главой Федерации лыжных гонок России — прим. ТАСС)», — рассказала она.

«Надеюсь, не будет проблем со сборами, регионы не бросят и помогут. Сегодня только списывалась с Евгением Беловым, мы обсуждали планы после Нового года, чтобы вместе поехать тренироваться. Я сама заранее предполагала, что будет такой итог, поэтому надо заранее планировать, куда ехать на сборы. Нам остается только держаться вместе и надеяться на лучшее», — добавила Матвеева.

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