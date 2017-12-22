Матвеева еще на заседании комиссии МОК поняла, что ее признают виновной

В пятницу МОК объявил о пожизненном отстранении 11 российских спортсменов и аннулировании их результатов на Играх-2014, в их числе оказалась и Матвеева. Слушания их дел прошли 20 декабря.

«Конечно, это ожидалось, мы это узнали еще на слушании, когда Освальд сказал, что они для себя решение приняли. Естественно, я буду идти до конца, защищать свое честное имя. Дальше в CAS с адвокатами, а после будет видно», — сказала Матвеева.

«На слушаниях ничего не было — что у нас, что у ребят. Цирк какой-то. Это даже нельзя объяснить. Нам обещали, что решение вынесут до Рождества, не волнуйтесь, подарки будут», — добавила она.

Чемпионка мира в командном спринте 2017 года рассказала, что не будет прерывать сезон и продолжит тренировки. «Сейчас нахожусь на сборе, сегодня буду разговаривать с тренером, думаю, завтра — с Еленой Валерьевной (Вяльбе, главой Федерации лыжных гонок России — прим. ТАСС)», — рассказала она.