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Устюгов стал вторым в пасьюте на этапе КМ в Италии
МОСКВА, 17 дек —
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МОСКВА, 17 дек —
В воскресной гонке Устюгов уступил 1,9 секунды победившему норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо, который пробежал дистанцию за 33 минуты 31,1 секунды. Замкнул тройку лучших представитель Казахстана Алексей Полторанин (+4,5 секунды).
Остальные российские лыжники финишировали следующим образом: Алексей Бессмертных (+9,7) — 4-й, Денис Спицов (+1.04,7) — 14-й, Алексей Червоткин (+1.04,8) — 15-й, Андрей Ларьков (+1.06,2) — 16-й, Алексей Виценко (+1.32,3) — 18-й, Андрей Мельниченко (+2.29,2) — 38-й.